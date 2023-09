FDP fordert Parkplätze für Mendens neue Stadtbücherei

Der Bau des neuen Geschäftshauses auf dem ehemaligen Dieler-Gelände am Nordwall schreitet voran. Eine Tiefgarage wird es dort nicht geben.

Menden. Mendens FDP stellt eine Verknüpfung zwischen der Stadtbücherei und fehlenden Parkplätzen her. Sie fordert feste Park-Kontingente am Nordwall.

Nachdem die FDP schon beantragt hat, dass die Stadt Menden den Mietvertrag für die Räume im Geschäftshaus am Nordwall extern prüfen lassen soll, fordert sie nun auch Parkplätze für die Stadtbücherei, die dort einziehen soll. Fraktionschef Stefan Weige erklärt in einem Antrag vor der nichtöffentlichen Sitzung des Betriebsausschusses am Dienstag, 5. September, für den Betrieb einer Bücherei sei es „existenziell wichtig, ausreichend Parkplätze für Mitarbeiter und Besucher bereitzustellen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten“.

FDP geht von über 40 erforderlichen Stellplätzen aus

Laut FDP werden „nach moderater Schätzung 42 bis 45 Stellplätze für den Betrieb benötigt, sowie zusätzliche drei Stellplätze für Behinderte“. Bislang fehle eine Untersuchung zum Betriebsbedarf und ein Nachweis wie und wo, barrierefrei angebunden, diese Stellplätze in unmittelbarer Nähe verfügbar sein können. Weige: „Die Verwaltung wird (...) aufgefordert, die Nutzbarkeit der Fläche für einen neuen und attraktiven Büchereibetrieb (mit angemessener Besucherfrequenz) sicher zu stellen. Dazu gehört auch der Nachweis, dass ausreichend Stellplätze (hier circa 42 bis 45 plus 3) ausschließlich für die Nutzung der Bücherei am neuen Standort gesichert sind und die auch, exklusiv und barrierefrei angebunden, zur Verfügung stehen.“

Die FDP beantragt „vor der Unterzeichnung des Mietvertrages eine Klärung zu Anzahl, Lage, Ort und Erreichbarkeit der Stellplätze für die Büchereinutzung, um die Eignung für den Betrieb und das Angebot auch vor dem Hintergrund des hohen Mietzinses beurteilen und politisch entscheiden zu können“.

