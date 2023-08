FDP: Stadt Menden soll Nordwall-Mietvertrag prüfen lassen

Der Bau des neuen Geschäftshauses auf dem ehemaligen Dieler-Gelände am Nordwall schreitet voran.

Menden. Die Stadt Menden soll den ihr für das neue Geschäftshaus am Nordwall vorgelegten Mietvertrag extern prüfen lassen. Das fordert die FDP

Die Bauarbeiten für das neue Geschäftshaus auf dem ehemaligen Dieler-Areal am Nordwall sind in vollem Gange. Die Stadt Menden beabsichtigt bekanntermaßen, dort größere Flächen anzumieten. Eine entsprechende Zusage wurde bereits gemacht. Alles deutet darauf hin, das die Dorte-Hilleke-Bücherei dort einzieht.

Allerdings gibt es auch abseits der Nutzung noch offene Fragen. Das geht aus einem Ratsantrag hervor, den FDP-Fraktionschef Stefan Weige im Nachgang zur jüngsten Sitzung des Betriebsausschusses für den Immobilienservice Menden und die Stadtentwässerung Menden gestellt hat. Dort war der Mietvertrag Thema im nichtöffentlichen Teil. Die FDP stellt fest, dass dieser bislang nicht extern begutachtet worden sei. „Es sind gegebenenfalls Regelungen enthalten, die den Mieter mit maximalen Anforderungen ausstatten, die Stadt als Mieter aber wesentlich benachteiligen könnten“, erklären die Liberalen.

Vor dem Hintergrund des „bemerkenswert hohen finanziellen Engagements der Stadt Menden“ sei aus Sicht der FDP-Fraktion sehr gewissenhaft zu analysieren, was die Stadt Menden als Mieter für die Miete tatsächlich erhalte oder eben nicht. Damit solle vor einer Entscheidung für alle deutlich werden, mit welchen zusätzlichen Kosten und vielleicht auch Einschränkungen in der Zukunft zu rechnen sei, so Weige.

Die FDP-Fraktion beantragt „eine eingehende Prüfung des vom Vermieter vorgelegten Mietvertrages durch einen Juristen mit entsprechenden Erfahrungen beim Abschluss kommunaler Mietverträge“. Die Vergabe der Prüfung solle über das Rechnungsprüfungsamt erfolgen und keine Juristen einbeziehen, die in ständiger Geschäftsbeziehung mit der Stadt Menden stehen.

