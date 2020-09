Feier wegen Coronaverstößen aufgelöst - Mendener aggressiv

Die Polizei nahm den Mendener in Gewahrsam – hier ein Symbolbild

Menden/Hünxe. Ein Mann aus Menden ist in Hünxe von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Dort wurde eine Feier wegen Coronaverstößen aufgelöst.

Ein 44-jähriger Mann aus Menden ist am Samstag in wegen Widerstands gegen die Polizei in Gewahrsam genommen worden. Er war Gast einer Geburtstagsfeier, die wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung aufgelöst werden sollte. Zuvor war es unter den Gästen zu einer Auseinandersetzung gekommen.

Die private Geburtstagsfeier fand in einem Schützenhaus in Hünxe-Drevenack/Krudenburg statt. Die Polizei war am Samstagabend gegen 23.30 Uhr wegen eines Streits unter den Gästen gerufen worden, bei der einer der Gäste verletzt wurde. Vor Ort stellten die Beamten laut Polizeibericht erhebliche Verstöße gegen die Coronaschutzverordung fest.

Keine Liste und kein Mindestabstand

Etwa 100 Gäste hielten sich unter anderem weder an den erforderlichen Mindestabstand, noch wurde eine Gästeliste geführt. Aufgrund der Gesamtumstände lösten die Polizisten die Feierlichkeit auf. Hierbei verhielt sich der Mendener besonders aggressiv und leistete Widerstand. Die Polizisten nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt.

