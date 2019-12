Menden. In einer gezielten Attacke haben Unbekannte in der Silvesternacht ein Festzelt mitten in Menden in Brand gesetzt. Sie feuerten auch in die Menge.

Festzelt in Menden durch Raketenbeschuss in Brand gesetzt

Zu einem unglaublichen Vorfall kam es kurz nach Mitternacht auf dem Alten Rathausplatz in Menden: Nach Zeugenberichten legte eine unbekannte Gruppe Silvesterraketen vor der Vincenzkirche flach auf den Boden, richteten sie auf das aufgebaute Festzelt vor der Kirchtreppe am Salsa und zündete sie. Die Raketen setzten die Plastikhaut des Zeltes sofort lichterloh in Brand.

Eine Person in der Menge von Rakete getroffen

Weil die Gäste gerade nach draußen gegangen waren, um das Feuerwerk in der Innenstadt zu bewundern, wurde im Zelt nur durch Zufall niemand verletzt. Dem Salsa-Personal gelang es unter Einsatz von sechs Feuerlöschern, die Flammen zu ersticken. Währenddessen machte die Gruppe draußen weiter: Sie schoss Raketen in die Menge, eine Person wurde nach ersten Angaben getroffen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Über den Gesundheitszustand ist noch nichts Näheres bekannt.

Salsa-Wirt Jozeh Ramazani zeigte sich vor dem Zelt fassungslos: „Das war eine gezielte Sache. Unglaublich.“ Seit mehreren Jahren seien die Silvesterfeiern am Salsa immer friedlich abgelaufen. Es wirkt geradezu wie ein schlechter Witz: Ausgerechnet Ramazani hatte vor wenigen Tagen erklärt, in diesem Jahr auf ein eigenes Feuerwerk zu verzichten und das Geld dafür an den Kindergarten am Nordwall zu spenden. Aus Ramazanis 500 Euro sind durch Zuspenden inzwischen sogar 1000 geworden. Die Zeltfeier fand mit dem Beschuss ein unschönes End, zumal das Essen durch den Löschschaum ungenießbar geworden war.

Gewalttätige Gruppe offenbar auf Handy-Aufnahmen zu sehen: Polizei ermittelt

Die Hoffnung liegt nun auf Handy-Aufnahmen, die offenbar von anderen Besuchern des Feuerwerks von der gewalttätigen Gruppe gemacht worden. Sollten die Täter, die nach dem Beschuss zunächst unerkannt flüchteten und Kapuzenpullis getragen haben sollen, ermittelt werden, dürften ihnen hohe Strafen drohen. Die Polizei ist eingeschaltet.