Feuerwehr Menden: Grill ist Ursache für starken Qualm

Die Einsatzmeldung war Alarm in guter Absicht.

Menden. Ob das Grillgut wohl geschmeckt hat? In Lendringsen kam es jedenfalls zu einer so starken Rauchentwicklung, dass die Feuerwehr alarmiert wurde.

Starke Rauchentwicklung wurde am Samstagabend der Feuerwehr Menden gemeldet. Der Qualm kam aus einem Mehrfamilienhaus an der Fischkuhle in Lendringsen.

Aufgrund der hohen Anzahl an eventuell gefährdeten Personen wurden die Kameraden des Löschzugs Wache sowie der Löschzug Lendringsen mit den Löschgruppen aus Lendringsen und Oesbern in den Einsatz geschickt.

Vor Ort konnte nach kurzer Erkundung festgestellt werden, dass einer der Mieter im Erdgeschoss auf seinem Balkon gegrillt hatte, so berichtet die Feuerwehr.

Alarm wohl in guter Absicht

Für den Anrufer war vermutlich die Quelle des Rauches nicht ersichtlich, so dass er sicherheitshalber die Feuerwehr dazu gerufen hatte.

Um auszuschließen, dass nicht eventuell doch eine der Wohnungen über dem Balkon vom Rauch betroffen war, wurden die Wohnungen von außen mit der Drehleiter kontrolliert. Nach ca. einer halben Stunde konnten die rund 30 Einsatzkräfte wieder einrücken.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden