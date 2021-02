In eisiger Kälte rückte die Feuerwehr Menden nachts zum Brandeinsatz an die Bahnhofstraße in Bösperde aus.

Kellerbrand in Firma Feuerwehr Menden in eisiger Kälte im Brandeinsatz

Menden-Bösperde. Bei minus 14 Grad mussten die Einsatzkräfte in der Nacht zu Mittwoch raus: An der Bahnhofstraße in Bösperde drohte es heiß zu werden.

Der Brand im Keller eines Gewerbebetriebs an der Bahnhofstraße in Bösperde hat der Mendener Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch einen eiskalten Einsatz beschert. Verletzt wurde niemand. Durch eine ausgelöste Brandmeldeanlage war die Feuerwehr alarmiert worden. Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten fest, dass es in einem Kellerbereich zu einem Feuer gekommen war, durch verschmorten Kunststoff entstand eine starke Rauchentwicklung.

Rund 30 Einsatzkräfte konnten nach einer Stunde wieder einrücken

Ein Angriffstrupp konnte den Brandherd rasch lokalisieren, gelöscht werden musste aber nicht mehr - das Feuer war bereits von alleine erloschen. Allerdings musste der gesamte Bereich kräftig durchgelüftet werden. Die rund 30 Einsatzkräfte des Löschzuges Wache, der Löschgruppen Bösperde, des Rettungsdienstes und der Polizei konnten den Einsatz nach rund einer Stunde gegen 3 Uhr beenden. Über die Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt.