Feuerwehr Menden: Jürgen Schermutzki soll Vize bleiben

Seit 2014 ist Stadtbrandinspektor Jürgen Schermutzki stellvertretender Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Menden – und das soll weitere sechs Jahre lang so bleiben. Mit diesem Wahlvorschlag befasst sich der „Ausschuss für Öffentliche Sicherheit und Ordnung und das Feuerwehrwesen“, wie das zuständige Gremium in der neuen Ratsperiode heißt, in seiner nächsten Sitzung. Steht am Ende der Beratungen seine Bestellung durch den Stadtrat, würde Schermutzki zugleich erneut in ein Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter berufen.

Stellvertretender Wehrleiter erhält im Ehrenamt nur Aufwandsentschädigung

Die erste Amtszeit Schermutzkis läuft am 5. Januar ab. Für die verantwortungsvolle Tätigkeit erhält er brutto 2400 Euro im Jahr als Aufwandsentschädigung. Schermutzki war auf Beschluss des Stadtrats im März 2014 zunächst kommissarisch und dann, nach Erwerb der erforderlichen Qualifikationen, mit Wirkung vom Januar 2015 unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter für die Dauer von sechs Jahren zum zweiten stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Menden ernannt worden.

Vorgeschriebene Anhörung der aktiven Wehr hat im September stattgefunden

Nach der vorgeschriebenen Anhörung der aktiven Wehr durch den Ersten Beigeordneten Sebastian Arlt am 20. September schlägt der Kreisbrandmeister Jürgen Schermutzki jetzt erneut vor. Der nach der Kommunalwahl neu zusammengesetzte Ausschuss tagt am 2. Dezember im Ratsaal zum ersten Mal.