Feuerwehr Menden rückt zu Kaminbrand auf Platte Heide aus

„Flammen und Funken schlagen aus einem Kamin“, so lautete am Montagabend die Einsatzmeldung für die Feuerwehr Menden. Diese Lage bestätigte sich beim Eintreffen an der Einsatzadresse im Lupinenweg, umgehend brachte die Feuerwehr daher die Drehleiter in Stellung.

Feuerwehr demontiert die Abdeckung des Kamins

Um einen besseren Zugang zum Kamin zu haben, demontierten die Feuerwehrleute zunächst die Abdeckung. Anschließend wurde der Kaminzug mit dem entsprechenden Werkzeug frei gestoßen. Die heiße Asche konnte durch eine Revisionsöffnung im Keller entnommen und ins Freie transportiert werden.

Nachdem im Kamin keine Flammen- und Glutbildung mehr festgestellt werden konnte und die Wärmeentwicklung deutlich zurück gegangen war, beendete die Feuerwehr ihren Einsatz im Ortsteil Platte Heide.

