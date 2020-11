Pilze angebrannt Feuerwehreinsatz in Menden: Schalteten Fremde Backofen an?

Menden. Wegen angebrannter Pilze rückte am Sonntag in Menden die Feuerwehr aus. Der Rauchmelder hatte ausgelöst. Drangen Fremde in Wohnung ein?

Weil der Rauchmelder gegen 18.30 Uhr ausgelöst hatte, riefen aufmerksame Nachbarn am Sonntag die Feuerwehr. Ursache des Alarms: In der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Papenbusch in Menden schmorten in einem Backofen Pilze.

Verschafften sich Fremde Zugang zur Wohnung?

Die Bewohner waren nicht zu Hause. Sie gehen davon aus, dass sich Fremde Zugang zu der Wohnung verschafft haben und den Backofen anschalteten, heißt es am Montag im Polizeibericht.

