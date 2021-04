Feuerwehren im MK: Über Ostern 840 Einsatzkräfte geimpft

Märkischer Kreis. Über Ostern konnten im Märkischen Kreis 840 Einsatzkräfte der Feuerwehren geimpft werden. Der Impfstoff stand kurzfristig zur Verfügung.

Das war eine Überraschung für die Feuerwehren im Märkischen Kreis: 840 Einsatzkräfte konnten kurzfristig geimpft werden. Das teilt der Märkische Kreis mit.

Die gute Nachricht kam am Freitag gegen Mittag: Für Einsatzkräfte der Feuerwehren im Märkischen Kreis stehe kurzfristig noch eine begrenzte Anzahl von Impfdosen Biontech zur Verfügung, hieß es. Wie der Kreis mitteilt, planten Kreisbrandmeister Michael Kling sowie dessen Stellvertreter Karsten Runte daraufhin noch für Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag ganztags ehrenamtliche Feuerwehrleute zu Impfungen ein.

Einsatzkräfte bereits nach einer Stunde vor Ort im Impfzentrum

Michael Kling: „Bereits nach einer Stunde hatten wir Freitag einen Impfplan stehen und Einsatzkräfte am Impfzentrum vor Ort. Insgesamt konnten wir so über Ostern 840 Einsatzkräfte impfen.“ Es sei sowohl im Impfzentrum in Lüdenscheid als auch an der Impfstelle in Iserlohn geimpft worden. Kling: „Alles lief reibungslos. Das war ein großer Fortschritt für die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren in den kreisangehörigen Kommunen.“

Vorrangig wurden die Einsatzkräfte der rein ehrenamtlichen Feuerwehren geimpft, abhängig von den jeweiligen kommunalen Inzidenzwerten.

