Finanzsoftware läuft: Stadt Menden bucht fällige Abgaben ab

Menden Vor allem Grundbesitzabgaben, Gewerbesteuern, Kindergarten- und Tagespflegebeiträge sind nach Hackerangriff verspätet zu zahlen

Die Folgen des Cyber-Angriffs auf den kommunalen IT-Dienstleister Südwestfalen IT (SIT) halten weiter an. Allerdings stehen der Stadtverwaltung Menden nunmehr Teile der Finanzsoftware wieder zur Verfügung. Es ist somit technisch wieder möglich, fällige Abgaben automatisch mit SEPA-Mandaten einzuziehen. Die Stadt Menden wird daher am Montag, 18. Dezember, alle Abgaben mit den Fälligkeiten 15. November und 15. Dezember per SEPA-Lastschriftläufen abbuchen.

Stadt Menden wirbt um Verständnis

Neben den Grundbesitzabgaben und Gewerbesteuern sind dies unter anderem die Kindergarten- und Tagespflegebeiträge, OGS-Beiträge, Verpflegungsaufwendungen, Musikschulbeiträge sowie sämtliche Mieten und Pachten. „Uns ist klar“, so Stadtkämmerer Uwe Siemonsmeier, „dass eine Abbuchung wenige Tage vor Weihnachten für viele Familien eine Herausforderung sein kann“. Die Stadt Menden bittet daher um Verständnis für die Abbuchungsläufe in der Vorweihnachtswoche. Sollten es zu Zahlungsproblemen kommen, bietet die Verwaltung an, gemeinsam mit den Betroffenen im neuen Jahr individuelle Lösungen zu finden

