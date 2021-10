Flut in Fröndenberg: „Haus Löhnbachtal“ öffnet wohl nie mehr

Fröndenberg. Wegen der enormen Flutschäden will die Neuapostolische Kirche das Seniorenheim „Haus Löhnbachtal“ in Fröndenberg nicht mehr in Betrieb nehmen.

Das Seniorenzentrum „Haus Löhnbachtal“ wird seinen Betrieb wegen der Flutschäden wohl nie wieder aufnehmen. Dies teilt die Neuapostolische Kirche Westdeutschlands mit. Durch Überflutungen von Keller und Erdgeschoss infolge des Starkregens und dem über die Ufer getretenen Löhnbach am ersten Sonntag im Juli war das Gebäude bekanntlich stark beschädigt worden.

36 Beschäftigte, darunter drei Azubis, über Kündigungen informiert

Betroffen sind die verbliebenen 36 Mitarbeiter, darunter drei Auszubildende. In einer Betriebsversammlung wurden sie am Mittwoch über ihre Kündigungen informiert. Durch den aktuell hohen Bedarf an Pflege- und Servicekräften in der Altenhilfe und -pflege können sich jedoch viele gute Hoffnungen auf neue Stellen machen, hieß es. Persönlich oder per Post informiert seien auch die bisherigen Bewohner des Seniorenzentrums, die am 4. Juli in umliegende Einrichtungen gebracht worden waren, damals 45 Personen. Bis 30. November sollen sie sich eine Einrichtung suchen, die sie dauerhaft beherbergt. Einige Senioren hätten sich bereits entschieden, ins neuapostolische Seniorenzentrum „Gute Hoffnung“ in Oberhausen zu ziehen. Für „Haus Löhnbachtal“ sei eine einfache Fortsetzung des Betriebs nach so langer Unterbrechung nicht möglich, teilt der Träger mit. Die meisten Mitarbeiter mussten schon in andere Häuser oder in Kurzarbeit wechseln.

Fröndenberger Altenheim-Gebäude soll möglichst veräußert werden

Zudem wurden Verträge mit Lieferanten und Dienstleistern vorerst ruhend gestellt. Bis zur Wiederherstellung von Erdgeschoss und Keller vergehen noch mindestens neun Monate, so die Prognose. Bei den Gebäudeschäden gebe es noch viele unbekannte Faktoren. Einige bisherige Bewohner seien bereits verstorben, ferner sei zu erwarten, dass sich viele Mitarbeiter beruflich anders orientierten. Eine Wiedereröffnung käme so einer Neugründung gleich. Damit seien große Risiken verbunden. Der Gesellschafter der Neuapostolisches Seniorenzentrum Fröndenberg gGmbH habe daher beschlossen, den Betrieb vorerst zu schließen. Das finanzielle Risiko für die Kirche sei zu groß. Das Gebäude solle möglichst veräußert werden.

