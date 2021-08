Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser in Menden. Fast 200 Bürgerinnen und Bürger sowie 30 Unternehmen haben bislang Anträge auf Soforthilfe gestellt.

Anträge stellen Flut in Menden: Fast 500.000 Euro Soforthilfen ausgezahlt

Menden. Fast 200 Bürgerinnen und Bürger haben nach dem Hochwasser Anträge auf Soforthilfe bei der Stadt Menden gestellt. Nicht alle wurden bewilligt.

In Menden haben mittlerweile 189 Bürgerinnen und Bürger nach dem verheerenden Hochwasser Mitte Juli Soforthilfe beantragt, davon wurden 160 Anträge bewilligt (Stand: 25. August). Das teilt die Stadtverwaltung mit. Von Mendener Unternehmen sind 30 Anträge eingegangen, von denen 29 Anträge bewilligt wurden (Stand: 25. August). Insgesamt hat die Stadt Menden Soforthilfen in Höhe von 494.500 Euro ausgezahlt (Stand: 25. August). Betroffene Bürger und Unternehmen können noch bis zum 31. August ihren Antrag auf Soforthilfe bei der Stadt Menden einreichen. +++ Menden: Soforthilfe für Flutopfer in 18 Fällen abgelehnt +++

Nach der Unwetterkatastrophe am 14./15. Juli hat die Stabstelle Bürgerengagement der Stadt Menden unverzüglich mit der Bearbeitung der Soforthilfeanträge der Bürger und Unternehmen begonnen. Bereits einen Tag nach dem Erlass des Landes wurden erste Soforthilfen ausgezahlt. +++ Jetzt 103.500 Euro an Spenden für Mendener Flut-Geschädigte +++

Anträge auf Soforthilfe noch bis 31. August bei der Stadt Menden einreichen

Noch bis Ende August können entsprechende Anträge bei der Stadt eingereicht werden. Antragsformulare, die entsprechenden Richtlinien und Antworten auf die häufigsten Fragen sind auf der Internetseite des Landes unter land.nrw/soforthilfe oder auf der Webseite der Stadt unter www.menden.de/hochwasser zu finden. Anträge in Papierform liegen auch im Rathaus der Stadt Menden, Neumarkt 5, 58706 Menden, zur Mitnahme aus. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Kontakt der Stabstelle Bürgerengagement: Heike Berkes, 02373 903-1543 und Michael Roth, 02373 903-1378 oder per Mail an buergerengagement@menden.de

