Hochwasserschutz Flutschutz: Hönne und Bieber in Lendringsen vor Aufweitung

Lendringsen. Um Lendringsen besser vor Hochwasserfluten zu schützen, werden Hönne und Bieber jetzt aufgeweitet. Darauf macht die Ortsunion aufmerksam.

Kai Schmücker, Wolfgang Exler und Ulrich Burgard waren nach eigenen Angaben neugierig: Die Lendringser CDU-Spitzen wollten sich vor Ort ansehen, wo und wie nach der „Eiszeit“ die Vorbereitungen zur Erweiterung der Hönne und der Bieber an der Lendringser Fischkuhle getroffen werden. Wie berichtet, soll die Hönne einen zusätzlichen, weiteren Flusslauf bekommen. Auch der Einfluss der Bieber in die Hönne wird in diesem Zusammenhang verbreitert.

Kai Schmücker: Bei Flutlage soll Regenwasser sicher abgeleitet werden

„Es soll erreicht werden, dass bei einer sich anbahnenden Hochwasserlage dieser zusätzliche Flusslauf der Hönne sowie die Verbreiterung der Biebermündung zu einem sicheren Abfluss des Regenwassers führen", erklärt Kai Schmücker. Er verspricht: „Alles, was der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Lendringsen beim Hochwasserschutz dienlich ist, wird von der CDU Lendringsen ausdrücklich befürwortet und unterstützt."

Fördergeld ist genehmigt: Projekt soll im Herbst fertiggestellt sein

Hierzu seien in den letzten Jahren auch schon andere Projekte umgesetzt worden. Auch die Fördergelder für die jetzt anstehende Aufweitung seien bereits genehmigt. Es werde angestrebt, dass die Baumaßnahme spätestens im Herbst dieses Jahres abgeschlossen sein soll.