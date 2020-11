Die Initiative Foodsharing Fröndenberg plant zur bevorstehenden Weihnachtszeit zwei Aktionen. Zum einen werden bedürftige Kinder mit Spielzeug beschenkt, zum anderen haben die Initiatoren rund um Heike Portmann auch an ältere Menschen gedacht und wollen auch ihnen zu Heiligabend eine Freude machen. „Ich bin selbst Altenpflegerin und weiß, dass es auch viele bedürftige Senioren gibt“, erzählt Heike Portmann. Dennoch bleiben Senioren oft außen vor, und daraus resultierte dann auch die Idee.

Die Senioren-Aktion

„Wir haben uns für das Bodelschwinghhaus in Dellwig entschieden“, sagt Portmann. 20 Senioren bekommen kurz vor dem Fest ein Päckchen überreicht. Und auch an die Mitarbeiter wurde gedacht. Die zehn Pfleger des Altenheims bekommen ebenfalls eine kleine weihnachtliche Überraschung. In den Geschenkpaketen sind selbst gemachte Marmelade, Shampoo, Duschgel, Make-Up, Walnüsse und „alles, was alte Menschen eben gern haben“, sagt die ausgebildete Altenpflegerin und lacht. Durch viele in der Vergangenheit durchgeführte Rettungsaktionen seitens des Foodsharing s kam nämlich so einiges an Produkten zusammen. Am 23. Dezember, also genau einen Tag vor dem Heiligen Abend, bringen die Ehrenamtler die weihnachtlichen Päckchen in das Pflegeheim. „An Senioren denken viele eher selten, daher haben wir uns das ausgesucht.“ Aber auch die bedürftigen Kinder bleiben keinesfalls außen vor.

Die Spielzeug-Aktion

„Wir machen eine Spielzeugaktion für Kinder“, sagt Heike Portmann. Seitens der Foodsharing Initiative habe man bisher Unmengen an Spielzeug sammeln können. „Aber mehr können wir immer gut gebrauchen“, so die Initiatorin und lacht. Bis zum 15. Dezember kann noch Spielzeug abgegeben werden. „Dann wird alles verpackt.“ Bereits jetzt fangen die Ehrenamtler mit dem Verpacken der Barbies, Playmobil- und Lego-Sets, Bücher und der Brettspiele an. Am 21. und 22. Dezember werden die Geschenke dann voraussichtlich im Allee-Café an die Kinder verteilt. „Die Aktion gilt aber nur für die Kinder mit einem Geschenk-Gutschein.“ Diesen erhalten die meisten Familien über die Fröndenberger Tafel oder den Patenschaftskreis. Heike Portmann und das Team rechnen mit rund 150 strahlenden Kinder kurz vor dem Weihnachtsfest.

Bei der Spielzeugaktion haben viele Menschen auch große Sachen abgegeben. Beispielsweise Puppenwagen, Drei- oder Fahrräder. Allerdings hat sich die Foodsharing-Initiative dazu entschieden, diese Sachen der Evangelischen Jugendhilfe Menden zu spenden, da das sonst zu ungerechter Behandlung zwischen den Kindern führen würde.