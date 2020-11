Auf den ersten Blick wirkt das Lokal in der Karl-Wildschütz-Straße 14 klein und unscheinbar – fast schon so unauffällig, dass man es beinahe übersehen könnte. Doch beim näheren Hinschauen fällt dann das kleine Plakat auf, das hinter der Glasscheibe prangt: Foodsharing Fröndenberg. Die Initiative rund um Heike Portmann hat nun einen festen Laden – und zwar mitten in der Stadt. „Wir haben lange nach einem Raum gesucht, aber entweder war es zu klein, zu teuer oder zu weit weg“, sagt Portmann während sie noch einige Kisten verrückt.

Draußen vor dem Geschäft steht ein kleiner Tisch mit reichlich Desinfektionsmittel, denn auch beim Foodsharing gilt: ausreichend Desinfektion, Abstand und natürlich ein Mund-Nasen-Schutz. Schilder, die an den Fensterscheiben hängen, weisen die Menschen daraufhin. Immer wieder bringen Fröndenberger päckchenweise Bücher und Spiele vorbei. „Im Moment sammeln wir vor allem Kinderspielzeug.“ Denn Bücher habe man nun zu genüge.

Dreimal die Woche in der Fröndenberger Innenstadt geöffnet

Daher gibt es am neuen Standort nun auch ein öffentlich-zugängliches Bücherregal. Künftig wird es aber auch in der Karl-Windschütz-Straße Lebensmittel geben. Doch das dauert noch einige Wochen. Grund sind die Nutzungsbedingungen, die derzeit noch rechtlich abgeklärt werden müssen. Ursprünglich konnten sich Fröndenberger die Lebensmittel am sogenannten Fairteiler in Langschede abholen. Doch da sich einige nicht an die Corona-Regeln hielten und noch dazu die Lebensmittel teilweise verschwendeten, indem sie diese einfach durch die Gegend schmissen, musste der Lebensmittelschrank schließen.

Feste Öffnungszeiten gibt es noch nicht, erklärt Heike Portmann. Allerdings peilt man an, drei Tage die Woche geöffnet zu haben und zwar in der Regel von 9 bis 12 Uhr. In dieser Zeit, so zeigt es die bisherige Erfahrung, seien die meisten Menschen unterwegs. „Viele gehen in der Zeit hier zum Arzt“, weiß Portmann. Und ebenfalls viele kommen einfach vorbei, um sich zu informieren. „Viele wollen wissen, was das hier ist, wer wir sind und was wir machen.“

Der neue Standort sei perfekt. Nicht nur die Innenstadt-Lage war verlockend, sondern auch die zahlreichen Parkmöglichkeiten. Die Öffnungszeiten für die kommende Woche werden immer über Facebook veröffentlicht und per Aushang an der Tür des Ladens.