Fragen an Polizei: „Habt ihr auch Pfefferminz-Spray?“

Fröndenberg Claudia Preker und Markus Droste sind seit rund einem Jahr als Bezirksbeamte der Polizei in Fröndenberg im Einsatz. So läuft es bisher.

Wenn Claudia Preker (54) und Markus Droste (49) von der Polizei morgens an den Schulen ihre Runden drehen, geht es oft wuselig zu. Das ein oder andere Elternteil steht dann doch mal mit dem Wagen an Stellen, wo Autos eigentlich nicht hingehören. „Wenn ich dann um die Ecke komme und die Menschen die Uniform sehen, fahren sie direkt los“, sagt Claudia Preker und grinst. „Das ist dann auch schon mal lustig.“

Die Sicherung von Schulwegen ist eine der täglichen Aufgaben von Claudia Preker und Markus Droste. Die Beiden sind seit rund einem Jahr Fröndenbergs neue Bezirksbeamte - und damit quasi die Gesichter der Polizei vor Ort. Denn Bezirksbeamte sind nicht für normale Einsätze und Streifen zuständig. Vielmehr zeigen sie vor Ort Präsenz, sind Ansprechpartner und Vertrauenspersonen. Zudem arbeiten sie mit Schulen und Kindergärten zusammen, kooperieren mit dem Ordnungsamt der Stadt und vollstrecken Haftbefehle vor Ort. „Im Grunde kann ich ja alles machen. Einsätze mitfahren, bei Veranstaltungen unterstützen oder auch einfach ein Pläuschchen mit Bürgern halten“, sagt Markus Droste. Grundsätzlich komme es auch immer darauf an, was die Menschen in Fröndenberg gerade beschäftigt und womit sie sich an Droste und seine Kollegin wenden.

Bürger ärgern sich oft über Raser vor der eigenen Haustür

„Das war die beste Entscheidung“, sagt Claudia Preker und lächelt. Sie sitzt neben ihrem Kollegen Markus Droste in dem kleinen Büro, der sogenannten Bezirksdienstaußenstelle Im Stift. Hier stehen die Türen mindestens zweimal pro Woche für die Einwohner der Stadt an der Ruhr offen: Sie können ihre Anliegen im direkten Austausch mit der Polizei erörtern und Claudia Preker und Markus Droste, die bereits seit 26 Jahren zusammenarbeiten, haben ein offenes Ohr. Eins der häufigsten Anliegen: der Verkehr. „Überall wird ja gerast und meist vor der eigenen Haustür“, sagt Claudia Preker schmunzelnd. Die Beamten hören sich die Probleme an und geben sie an die entsprechenden Stellen weiter, erklärt Markus Droste. Die Kollegen würden dann vor Ort Messungen durchführen und die Situation prüfen. „Wir haken da dann nach und pflegen den Kontakt zu den Bürgern“, so Droste.

Wichtig ist, dass die Leute das Gefühl haben: Jemand hat mir zugehört und nimmt mich ernst. Claudia Preker, Bezirksbeamtin

„Wichtig ist, dass die Leute das Gefühl haben: Jemand hat mir zugehört und nimmt mich ernst“, ergänzt Claudia Preker. Auch zu wilde Fahrradfahrer oder laute Jugendliche würden immer mal wieder für Unmut sorgen. Der Vorteil der beiden Bezirksbeamten: Sie kennen ihre Bezirke und einige Fröndenbergerinnen und Fröndenberger bereits. Die Stadt sei klein und durch den direkten Kontakt und die ständige Präsenz komme man leichter ins Gespräch. Das Duo ist froh, keine belastetenden Einsätze mehr auf Streife fahren zu müssen. „Die Leute werden immer aggressiver“, sagt Preker. Und auch der Schichtdienst habe den Beiden auf Dauer zugesetzt. „Jetzt ist der Alltag geregelter und deutlich entspannter“, so Droste. Und wenn es doch mal trubeliger zugeht? „Dann entschuldigen sich die Personen hinterher auch mal.“ Auch bei der Vollstreckung von Haftbefehlen gelte das. „Man kann ja auch immer miteinander reden. Vielleicht hat man nur vergessen, etwas zu zahlen“, sagt sie.

Arbeit mit Kindern für sich entdeckt: Bereich weiter ausbauen

Die Entschleunigung tue sowohl Claudia Preker als auch Markus Droste gut. Und mehr noch: Sie haben Bereiche für sich entdeckt, von denen sie nicht gedacht hätten, dass es ihnen so viel Freude bereitet. Besonders die Termine mit den Kindergärten und Schulen würden den erfahrenen Polizisten am Herzen liegen. So führen sie beispielweise Schulwegbegehungen mit Erstklässlern durch, begleiten Fußgänger- und Fahrradfahr-Prüfungen oder zeigen Kita-Kindern die Wache. Und das sei mitunter witzig. „Bei der allerersten Besichtigung, die wir gemacht haben, standen wir im Blutprobenraum und wir haben erklärt, dass dort Blut entnommen wird“, erinnert sich Claudia Preker. Ein Kind habe entsetzt gefragt: „Entnehmt ihr das ganze Blut?“ Ein anderes Kind habe gefragt, ob bei der Polizei auch „Pfefferminz-Spray“ im Gebrauch sei. Claudia Preker und Markus Droste grinsen bei dieser Erinnerung. „Es macht einfach immer Spaß mit Kindern“, sagt Droste. Nicht zuletzt auch, weil Kinder lernwillig und aufgeschlossen seien. „Die freuen sich noch über die Polizei.“

Aber auch generell, sagt Markus Droste, seien die Menschen ihnen gegenüber anders eingestellt, als er es aus früheren Diensten kenne. „Es ist eine völlig andere Atmosphäre. Man wird anders empfangen, kommt ins Gespräch und die Menschen sind viel aufgeschlossener.“ Eine schöne Erfahrung. Und langweilig werde es in Fröndenberg ohnehin nie.

Claudia Preker (Bezirk West) und ihr Kollege Markus Droste (Bezirk Ost) sind in der Dienststelle Im Stift 16 anzutreffen. sind die Beamten unter der Rufnummer 02373/7346. Zudem gibt es eine – immer montags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr.

