Bürgerbad Freibad Dellwig startet am 6. Juni in die Badesaison

Dellwig. Die Badesaison im Freibad Dellwig startet am 6. Juni - zeitgleich tritt im Kreis Unna die Inzidenzstufe 2 in Kraft. Das gilt beim Badbesuch.

Das Freibad Dellwig startet am Sonntag, 6. Juni, in die Badesaison. Für einen Badbesuch gelten die Bedingungen der Inzidenzstufe 2 (Inzidenz zwischen 35 bis 49,9), die am Sonntag im Kreis Unna in Kraft getreten ist. Das bedeutet:

Einlass nur für Personen die gem. der aktuellen Coronaschutzverordnung doppelt geimpft , genesen oder negativ getestet sind. Die entsprechenden Nachweise sind an der Kasse vorzulegen. Kinder bis zum Schuleintritt sind von dem Testerfordernis generell ausgenommen.

Kontaktnachverfolgung

Geöffnet sind nicht nur das große Becken für Bahnenschwimmerinnen und -schwimmer, sondern auch das Kinderbecken, die große Liegewiese, die Spielgeräte für die Kleinen und das Volleyballfeld für die Großen, die Sanitär- und Umkleidebereiche und die Gastronomie ebenfalls.

Kooperation mit Testzentrum im Gemeindehaus Dellwig

Auf seiner Internetseite www.freibad-dellwig.de informiert das Bad auch über eine Kooperation mit der Dorfgemeinschaft Fröndenberg West und deren Testzentrum im Gemeindehaus „FreiRaum“ neben der Evangelischen Kirche in Dellwig. „So können auch Badegäste, die zunächst kein Testergebnis vorweisen können, nachträglich noch zum Testen gehen und ein aktuelles Ergebnis mitbringen“, heißt es auf der Homepage des Freibades. Weitere Informationen zum Testzentrum unter www.dorfgemeinschaft-froendenberg-west.de/Covid-19-Testzentrum.

Öffnungszeiten des Freibads Dellwig: Das Bad ist während der Saison regelmäßig täglich von 9:30 Uhr bis 19:30 Uhr geöffnet. Ausnahmen, wie z.B. verlängerte Öffnungszeiten, werden gesondert bekannt gegeben. Von montags bis freitags Frühschwimmen von 6:30 bis 8 Uhr. Nur für Besitzer einer Saisonkarte, jedoch nicht an Feiertagen.

Weitere Informationen zum Freibad Dellwig im Netz unter www.freibad-dellwig.de

