Freizeit: Karnevalspartys in Menden und Demo gegen Rechts

Menden/Balve/Fröndenberg Das Wochenende steht vor der Tür. Was kann ich in Menden und Umgebung unternehmen? Wir haben Freizeittipps zusammengestellt.

Lust etwas zu unternehmen, aber keine Ahnung was? Was ist in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn und Umgebung los? Wir haben kuratierte Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Mein Tipp für euch

Ihr habt Lust auch in diesen schwierigen Zeiten für die Demokratie einzusetzen? An vielen Orten in Deutschland stehen Menschen für eine friedvolle Gemeinschaft und demokratische Werte ein - jetzt auch in Fröndenberg. Eine große Demonstration für Demokratie und gegen Rechtsextremismus findet am Samstag, 10. Februar, um 11 Uhr auf dem Fröndenberger Marktplatz statt. Aufgerufen wird zur Demo von einem breiten Bündnis aus Zivilgesellschaft, Vereinen, Kirchen und Politik. Fröndenberg zieht damit nach, in allen anderen Kommunen des Kreises Unna wurden bereits vorher Kundgebungen angemeldet oder auch schon durchgeführt. Am Samstag wird Sebastian Richter, Prädikant, moderieren. Auch Livemusik soll es geben.

Viel Spaß für wenig Geld

Der Lindwurm setzt sich wieder in Bewegung: Mendens großer Umzug zu Karneval steht in den Startlöchern. Los geht es am Sonntag, 11. Februar, um 14 Uhr in der Schützenstraße. Es geht über die Balver Straße bis zur Kolpingstraße, dort weiter auf die Hauptstraße durch die Fußgängerzone und endet erst auf der Unnaer Straße. Besucher können sich auf eine Vielzahl von Akteuren freuen, die sich mit bunten Kostümen und aufwendig gestalteten Wagen auf den Weg durch Menden machen - und die ein oder andere Süßigkeit verteilen.

Im Rampenlicht

Im Parktheater Iserlohn werden am Freitag, 9. Februar, um 20 Uhr die Lachmuskeln trainiert. Aufgeführt wird „Die Physiker“, eine Komödie in zwei Akten von Friedrich Dürrenmatt. In einem beschaulichen Schweizer Sanatorium werden zwei Krankenschwestern ermordet, angeblich von Patienten erdrosselt. Auf den ersten Blick erscheinen die Verdächtigen recht harmlos. Doch unter dem geschärften Blick des mit dem Fall betrauten Inspektors offenbart sich, dass hier nichts so ist, wie es den Anschein hat. In Wahrheit hat sich der Physiker Möbius in das Sanatorium zurückgezogen, um die Welt vor den Konsequenzen seiner Entdeckungen zu schützen. Wo? Löbbecke-Saal im Parktheater, Alexanderhöhe 3. Veranstalter ist das Kulturbüro Iserlohn, Tickets gibt es unter 02371/2171819. Kosten ab 28 Euro.

Für die Kleinen

Zeit für großen Spaß für die Kleinsten beim Kinderkarneval in Menden: Am Samstag, 10. Februar, öffnet das Zelt in der Mendener Innenstadt ab 12 Uhr für die Kinder. Das Programm beginnt um 13 Uhr und dauert ungefähr bis 16.30 Uhr. Es ist Kinderkarneval im Zelt und das Kinderprinzenpaar ist die ganze Veranstaltung anwesend. Dort, wo sonst die Erwachsenen ausgelassen feiern, sind an diesem Tag die Kinder die Hauptgäste. Die jüngeren Tänzerinnen und Tänzer der „dance energy“ zeigen schöne Garde- und Showtänze. Das „Gute Laune Duo“ sorgt für die musikalischen Momente und „Pompitz“, der Zauberer, zeigt nicht nur Zauberhaftes, er lässt die Kleinen auch aktiv mitmachen. Kinder bezahlen 3 Euro, Erwachsene 5 Euro. Kostüme sind gewünscht, aber keine Pflicht.

Das Sport-Highlight der Woche

Nach dem Erfolg beim Spitzenreiter in Herdecke haben die Landesliga-Handballer des TV Halingen nun selbst alles in ihren Händen. Am Samstag, 10. Februar, kommt mit RE Schwelm der nächste starke Gegner. Anwurf in der Mehrzweckhalle in Menden ist um 19.15 Uhr.

Mal was anderes

Auch Balve ist am Samstag Jecken-Hotspot. Beckums Jeckbeats rocken die Hönnetalhalle. Einlass ist um 19.11 Uhr. Die Party beginnt um 19.31 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf acht Euro, an der Abendkasse zehn Euro. Ansprechpartner ist Markus Baumeister, der unter 01520-3321317 zu erreichen ist. In Garbeck will die Truppe von der SAL Showtechnik den Feiernden des TV Sauerlandia ab 20.01 Uhr in der Schützenhalle mit Musikkonserven einheizen. Karten sind für acht Euro zu haben – am Freitag, 9. Februar, 17 bis 19 Uhr, sowie Samstag, 10 bis 12 Uhr, jeweils in der Schützenhalle. Höhepunkt ist die Prämierung der schönsten Kostüme. Für den ersten Platz gibt’s 150 Euro.

Die Freizeittipps der Mendener Lokalredaktion erscheinen jeden Donnerstag und blicken auf das Wochenende. Sie veranstalten ein tolles Event in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn, Neheim, Arnsberg oder Dortmund, das in eine unserer Kategorien passt und nicht fehlen sollte? Schreiben Sie uns eine kurze Mail mit allen Daten dazu an menden-westfalenpost@funkemedien.de mit dem Betreff „Freizeittipp“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden