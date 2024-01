Veranstaltungen Freizeit: Was am Wochenende im Menden und Umgebung los ist

Menden Was ist in Menden, Balve, Fröndenberg und Umgebung los? Wir haben kuratierte Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Mein Tipp für euch

Die Niederlande sind für viele das Einkaufsparadies. Das Einkaufsparadies kommt am kommenden Wochenende in die Hönnestadt. Denn das Stadtmarketing holt das Hollandflair am 7. Januar wieder nach Menden. Mehr als 35 verschiedene Händler aus den Niederlanden werden für den „Hollandmarkt“ in die Innenstadt ziehen. Zu finden sind die niederländischen Produkte wie Kibbeling, Käse, Poffertjes, Frikandel-Speciaal, Lakritz, Honigwaffeln, Blumen und im Non-Food-Bereich Lederwaren, Kurzwaren, Uhren usw. Dabei sorgt auch eine echte holländische Musikband mit 14 Musikanten in der gesamten Innenstadt für die richtige Stimmung.

Für die Kleinen

Am 1. und 3. Samstag im Monat können alle großen und kleinen Baumeister von 10.30 bis 12.30 Uhr ihrer Kreativität wieder freien Lauf lassen und in der Kinderbücherei nach Herzenslust mit Klemmbausteinen planen, bauen und konstruieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos, wirbt das Bücherei-Team.

Im Rampenlicht

Wer einen bunten Ausflug wagen möchte, der sollte unbedingt den Westfalenpark in Dortmund auf dem Schirm haben. Auch nach der besinnlichen Zeit lockt das Winterleuchten wieder in den Park. Rund 30 Lichtinstallationen sowie fünf Videoprojektionen erwarten die Besucherinnen und Besucher beim „Winterleuchten“. Neu mit dabei: Dutzende leuchtende Pokémon. In einem eigenen Bereich der Licht-Ausstellung können sich Kinder und Familien mit einem speziell zusammengestellten Stickerheft auf Schatzsuche nach den fiktiven Tierchen begeben. Der Parkeintritt kostet 6 Euro.

Viel Spaß für wenig Geld

Samstag ist Trödeltag. Der Trödelmarkt an der Universität in Dortmund gehört zu den größten und interessantesten Trödelmärkten in der Region. Von 7 bis 14 Uhr bieten mehrere Händler ihre Waren an, unterteilt in einen gewerblichen und privaten Teil. So finden Besucher Produkte des täglichen Bedarfs ebenso wie die einen oder anderen Schnäppchen.

Das Sport-Highlight

Am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Januar, ist es wieder soweit. Dann steht die Hönnestadt einmal mehr im Blickpunkt des großen Jugendturniers für die männliche und weibliche C-Jugend: der Junior-Sauerlandcup. Und wieder einmal heißt es: Hier spielt die Zukunft. Denn ein Blick in die Vergangenheit macht deutlich, wie erfolgreich sich das Format in der deutschen Handballszene etabliert hat. Vier U21-Spieler, die nun den Weltmeister-Pokal in die Höhe stemmen konnten, waren vor Jahren auch beim Sauerlandcup dabei. Anwurf für das Nachwuchs-Turnier ist am Samstag um 9 Uhr in der Kreissporthalle. Der Eintritt ist frei.

Die Freizeittipps der Lokalredaktion erscheinen jeden Donnerstag und blicken auf das Wochenende. Sie veranstalten ein tolles Event in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn, Neheim, Arnsberg oder Dortmund? Schreiben Sie uns eine kurze Mail mit allen Daten dazu an menden-westfalenpost@funkemedien.de mit dem Betreff „Freizeittipp“.

