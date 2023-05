Start des Volksradfahrens an der der Kulturschmiede in Fröndenberg im vergangenen Jahr. Auch dieses Jahr werden viele Teilnehmer erwartet.

Ausflugstipps Freizeit: Was am Wochenende in Menden, Balve und Co los ist

Menden/Balve/Fröndenberg. Was kann ich in Menden und Umgebung unternehmen? Wir haben Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Was kann ich in Menden und Umgebung unternehmen? Wir haben wieder Freizeittipps für das Wochenende und die kommende Woche zusammengestellt.

Mein Tipp für euch

Lust ein bisschen zu bummeln nach Feierabend? Das geht beim 7. Mendener Abendmarkt ab 17 Uhr in der Mendener Innenstadt. Auf dem Platz vor dem Alten Rathaus präsentieren sich viele Aussteller mit unterschiedlichsten Angeboten. Begleitet wird dieser Abend mit Live-Musik.

Das Sporthighlight

Für die Landesliga-Fußballer des BSV Menden geht es um einen möglichen Aufstieg in die Westfalenliga. Den nächsten Schritt kann die Mannschaft von Trainer Kevin Hines in ihrem Heimspiel auf dem Nebenplatz des Huckenohlstadions am Sonntag um 15.30 Uhr gegen den FC Arpe-Wormbach gehen.

Im Rampenlicht

Die Musikschule Menden lädt am Sonntag, 7. Mai, ein zum Frühlingskonzert in den alten Ratssaal (Altes Rathaus, Mendener Innenstadt). Ab 11 Uhr erklingt eine bunte Mischung unterschiedlichster Musikstücke, gespielt von Schülern und Dozenten der Musikschule. Der Eintritt ist kostenlos.

Viel Spaß für wenig Geld

Einen großen Familientrödelmarkt gibt es am Sonntag, 7. Mai, im Sauerlandpark Hemer. Ab 10 Uhr finden Besucher dort Gebrauchtes aller Art. Es gibt keine Neuwarenstände. Der Markt läuft bis 17 Uhr. Besitzer von Dauerkarten haben freien Eintritt, ansonsten wird der normale Parkeintritt fällig.

Für die Kleinen

Es gibt wieder einen Lego-Tag in der Mendener Dorte-Hilleke-Bücherei. Zwischen 10.30 und 12.30 Uhr können kleine und große Baumeister am Samstag, 6. Mai, ihrer Kreativität freien Lauf lassen. In der Kinderbuchabteilung werden dann die Lego-Kisten ausgekippt. Die Aktion ist kostenlos und offen für alle.

Mal was anderes

Das Wetter ist gut, also rauf aufs Rad. Das 37. Fröndenberger Volksradfahren steht am Sonntag, 7. Mai, an. Geradelt wird auf der familienfreundlichen Strecke der Zabel-Route mit frei wählbaren Streckenlängen von 17 oder 23 Kilometer. Start ist um 11 Uhr am Forum im Himmelmannpark, Ruhrstraße 12. Vor Ort gibt es Getränke, Verpflegung und eine Tombola. Es ist eine Anmeldung erforderlich. Der Kartenverkauf beginnt 1,5 Stunden vor dem Start – Kinder zahlen 3 Euro, Erwachsene 6 Euro.

Vor Ort können sich Interessierte auch direkt für das Stadtradeln anmelden, ein städteübergreifendes Projekt zur Förderung fahrradfreundlicher Mobilität. Die Aktion startet am kommenden Montag.

