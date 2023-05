Am Donnerstag ist Vatertag. In Menden stehen mehrere Veranstaltungen an.

Freizeittipp Freizeit: Was am Wochenende in Menden, Balve und Co los ist

Menden/Balve/Fröndenberg. Was kann ich in Menden und Umgebung unternehmen? Wir haben Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Mein Tipp für euch

Liebe Väter, Donnerstag ist euer Tag. Lasst euch feiern. Falls ihr Lust auf andere Väter und Familien habt, dann schaut doch beim „Vatertag für die ganze Familie“ vom Fröndenberger Schützenbund am Schützentreff neben der Feuerwehr, Harthaer Platz, vorbei. Ab 11 Uhr versprechen die Schützen ein buntes Programm.

Viel Spaß für wenig Geld

Auch in Menden ist an Vatertag einiges los. So empfangen der Schützenverein 1959 Platte Heide und die Ruhrtalbläsern Halingen am Donnerstag ab 11 Uhr alle Wanderer an der Schützenhalle Platte Heide. „Bei Biergartenatmosphäre, Kinderprogramm, Grillen, Kaffee und Kuchen können alle Wanderer den Vatertag gemeinsam feiern“, heißt es. Und auch die St.-Hubertus-Menden-Schützen laden zum Familienfest an Vatertag – ab 15 Uhr an der Hubertushalle, Stiftstraße. Also liebe Papas, worauf wartet ihr noch? Ran an den Bollerwagen und los geht’s.

Für die Kleinen

Wer bereits schwimmen kann und sich jetzt mit einem Schwimmabzeichen belohnen möchte, ist am Sonntag, 21. Mai, genau richtig im Mendener Hallenbad, Am Hünenköpfchen 7. Zwischen 8 und 13 Uhr können die Besucher kostenlos ein Schwimmabzeichen machen. Anlass ist der bundesweite Schwimmabzeichentag. Für den Besuch des Hallenbads Menden gelten die regulären Eintrittspreise.

Im Rampenlicht

Bock auf Hip Hop und R&B der 90er? Dann wirf dich in deinen besten 90er-Jahre-Fummel und mach dich am Samstag, 20. Mai, um 22 Uhr auf den Weg ins woanders am Marktplatz in Menden. Für 10 Euro Eintritt verspricht der Veranstalter eine „Nacht voller Nostalgie und guter Musik“ beim 90s Old School Jam.

Das Sporthighlight

Für die Fußballer des BSV Menden steht am Sonntag, 15.30 Uhr, ein ganz wichtiger Spieltag an. Mit einem Sieg gegen Rot-Weiß Lüdenscheid hätten sie den zweiten Tabellenplatz sicher.

Mal was anderes

Die SG Balve/Garbeck lädt für Sonntag, 21. Mai, ab 11 Uhr zum Saisonabschluss auf den Sportplatz Am Krumpaul ein. Die drei Seniorenteams des Vereins bestreiten ihre letzten Heimspiele der Saison: die 2. Mannschaft ab 12.30 Uhr gegen SV Arnsberg 09 II, die 1. Mannschaft ab 15 Uhr gegen SV Arnsberg 09 und die 3. Mannschaft ab 17 Uhr gegen TuS Niedereimer II. Außerdem erwartet junge Besucher ab sechs Jahren ein Programm, in dessen Verlauf sie von 11 bis 14 Uhr die Möglichkeit haben, ein DFB-Fußballabzeichen in Gold, Silber und Bronze zu erwerben. Es gibt Gegrilltes, Getränke und Kuchen.

