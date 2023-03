Freizeit: Was am Wochenende in Menden und Umgebung los ist

Junges M.A.T. mit dem nächsten Klassiker: Hamlet. William Shakespeares wohl bekannteste Stück wird in moderne Sprache übersetzt. Aufführungen gibt es noch an diesem Wochenende an der Fröndenberger Straße.

Das Wochenende steht vor der Tür. Was kann ich in Menden und Umgebung unternehmen? Wir haben Freizeittipps zusammengestellt. Was ist in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn und Umgebung los? Wir haben kuratierte Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Mein Tipp für euch

Einen Klassiker mal anders. Mit „Hamlet“ zählt eines der berühmtesten Bühnenstücke aller Zeiten zu den Werken von William Shakespeare. Das „Junge M.A.T.“ zeigt den Klassiker in einer von Matthias Hahn bearbeiteten Fassung nur noch an diesem Wochenende. Das Gemetzel auf Schloss Helsingor leicht, aber nicht seicht zu präsentieren, ist für sich genommen schon ein wahres Kunst-Stück. Und doch schafft das „Junge M.A.T.“ genau das auf beeindruckende Art und Weise. Die drei letzten Vorstellungen des Theaterstücks an der Fröndenberger Straße finden Freitag und Samstag, jeweils 20 Uhr, und am Sonntag um 17 Uhr statt. Tickets gibt es für 15 Euro (Schüler und Studenten zahlen 10 Euro) unter www.mat-menden.de/tickets.

Für die Kleinen

Ein wahres Spektakel für Kinder wie Erwachsene gibt’s im Zirkus Sarelli. Der Familienbetrieb Bichlmaier blickt auf eine jahrzehntelange Tradition in Sachen Artistik und Show zurück. Ihr Zelt hat die Familie auf der Hohenheide (Auf dem Krittenschlag) aufgebaut. Zum Knabbern während der Vorstellung gibt’s Zuckerwatte und Popcorn unter dem beheizten Baldachin. Vorstellungen: donnerstags bis samstags jeweils um 16 Uhr, sonntags um 11 und 15 Uhr. Die Artisten wirbeln vom 2. bis 12. März in Fröndenberg. Karten an der Tageskasse.

Viel Spaß mit wenig Geld

„So ein Theater aber auch! Nee, Alles in Butter“ heißt es in der Komödie vom Theater Mummpitz am Freitag um 20 Uhr und am Sonntag 18 Uhr im Werkhof Kulturzentrum. Die Karten zwischen 9 und 14 Euro können auf der Website gekauft werden. Hagen-Hohenlimburg, Herrenstr. 17, (02334) 929190.

Mal was anderes

King Kong Comedy ist die neue Stand-up-Comedy-Show in Dortmund. Es gibt keine Verkleidungen, keine Büttenreden und keine Witzchen aus dem Netz. Auf der Bühne: Immer nur ein Comedian, ein Mikro und viel zu Lachen. Am Freitag, 19.30 Uhr, in der Cinebar Dortmund, Wittekindstraße 4. Kosten: 9 Euro. Karten: www.kingkongcomedy.de, an allen Eventim-Vorverkaufsstellen und der Abendkasse.

Das Sport-Highlight der Woche

Der TuS Langenholthausen empfängt in der Fußball-Landesliga die Übermannschaft Rot-Weiß Erlinghausen am Sonntag um 15 Uhr am Düsterloh.

