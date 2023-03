Ausflüge Freizeit: Was am Wochenende in Menden und Umgebung los ist

Das Wochenende steht vor der Tür. Was kann ich in Menden und Umgebung unternehmen? Wir haben Freizeittipps zusammengestellt.

Mein Tipp für euch

Wer sich internationale Kunst mit einem brandaktuellen Einschlag begeistert, der wird derzeit – wenngleich mit Anfahrtsweg – in Düsseldorf fündig. Refik Anadol stellt im Kunstpalast aus. Doch für seine Werke – die unter anderem im New Yorker Museum of Modern Art zu sehen sind – benutzt der in Los Angeles lebende Künstler keinesfalls Pinsel und Ölfarbe. Er setzt auf Hightech – und die Unterstützung durch künstliche Intelligenz. Die Leinwand: meterhohe Bildschirme, auf denen sich Farben und Formen miteinander verbinden, verquirlen und dafür sorgen, dass die Besucher regelrecht in die Werke hineingezogen werden. Karten kosten 12 Euro (Kinder unter 18 Jahren haben freien Eintritt). Weitere Infos unter: www.kunstpalast.de.

Für kleines Geld

Die Innenstadt von Menden verwandelt sich am Wochenende wieder in einen Mittelaltermarkt. Am 25. und 26. März gibt’s mit dem Mendener Frühling die nächste Großveranstaltung. Der alte Marktplatz sowie Teile der Hauptstraße verwandeln sich an diesem Wochenende jeweils von 10 bis 18 Uhr wieder zum Schauplatz mittelalterlichen Treibens voller Lebenslust mit Gaukelei, Speis und Trank, Musikanten und Kaufmannsleuten. Darüber hinaus öffnen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr die Händler ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag und laden zum Bummeln und Shoppen ein.

Im Rampenlicht

Ein musikalischer Doppelpack erwartet Fans von fetten Bläsern in Balve. Eine Wundertüte von Polka bis zur Neuen Deutschen Welle präsentiert der Musikverein „Amicitia“ Garbeck beim Wunschkonzert am Samstag, 25. März, 18 Uhr, in der örtlichen Schützenhalle. Am Sonntag, 14.30 Uhr, gibt’s einen Satz heiße Ohren in der Hönnetalhalle. Junge Ensembles aus Beckum, Garbeck und Endorf locken den Lenz.

Das Sporthighlight

Bei Fußball-Landesligist BSV Menden ist wieder Derby-Zeit angesagt. Am Sonntag um 15.30 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Kevin Hines den FC Borussia Dröschede auf dem Nebenplatz des Huckenohlstadions.

