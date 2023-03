Da sind sie noch ganz züchtig: Fünf angehende Stripper unter dem kritischen Blick der Clubbesitzerin Bernise. Das Stück feiert Premiere am Freitag.

Ausflug Freizeit: Was am Wochenende in Menden und Umgebung los ist

Das Wochenende steht vor der Tür. Was kann ich in Menden und Umgebung unternehmen? Wir haben Freizeittipps zusammengestellt.

Mein Tipp für euch

Die neue Komödie „Ladies Night“ feiert am Freitag um 20 Uhr Premiere. Das M.A.T. bringt Striptease auf die Bühne. Es geht um Freundschaft, harte Arbeit – und um die Frage, was Frauen wirklich wollen. Preis: 15 Euro; ermäßigt 10 Euro. Karten unter andere, übers Kartentelefon unter 02373/9195591.

Für die Kleinen

Ein Ausflugsziel für die ganze Familie dürfte an diesem Wochenende der Hof Sümmermann in Frömern sein. Beim „Frühlingserwachen“ gibt’s mit Ponyreiten und Bastel-Angeboten zum einen etwas für die Kleinen. Mama und Papa können währenddessen über den Hof schlendern und die passende Deko und Pflanzen für den Garten finden. Das Frühlingsfest der Hofgemeinschaft findet am 1. und 2. April jeweils von 12 bis 18 Uhr statt. Eintritt wird nicht erhoben. Die Organisatoren empfehlen angesichts der Wetterprognosen allerdings festes Schuhwerk.

+++ Noch eine Idee: Kfd St. Marien lädt ein zum Ostergarten in Menden – alle Infos +++

Viel Spaß mit wenig Geld

Die Keglerparty in Langenholthausen ist Kult. Corona hat den heimischen Feierbiestern die Laune ein wenig verdorben. Aber inzwischen darf wieder Party gemacht werden. Samstag, 1. April, ist es wieder soweit. 19.30 Uhr geht’s los in der Schützenhalle Langenholthausen – mit Unterstützung der Westfalenpost. Nach der Ehrung der Stadtmeisterinnen und -meister bebt der Saal. Der Eintritt ist frei.

Mal was anderes

Pünktlich zur Lockerung der Energiesparmaßen lockt das Richard-Römer-Lennebad in Hagen-Hohenlimburg mit der 17. Auflage von „Nass & Spaß im Lennebad“ ins feuchte Element: Am Samstag, 1. April, 13 bis 18 Uhr, können Jung und Alt bei freiem Eintritt vielfältige wassersportliche Angebote kennenlernen oder auch einfach nur Spaß an spielerischen Aktivitäten haben.

Das Sport-Highlight der Woche

Die Verbandsliga-Handballer des TV Westfalia Halingen stecken mitten im Abstiegskampf. Am kommenden Samstag hat die Mannschaft von Trainer Sebastian Swoboda die nächste Möglichkeit, wichtige Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Dann empfängt die Westfalia um 19.15 Uhr die TG RE Schwelm in der Halinger Mehrzweckhalle.

Die Freizeittipps der Mendener Lokalredaktion erscheinen jeden Donnerstag und blicken auf das Wochenende. Sie veranstalten ein tolles Event in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn, Neheim, Arnsberg oder Dortmund, das in eine unserer Kategorien passt und nicht fehlen sollte? Schreiben Sie uns eine kurze Mail mit allen Daten dazu an menden-westfalenpost@funkemedien.de mit dem Betreff „Freizeittipp“.

