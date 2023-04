Osterfeuer gibt’s auch 2023 wieder in Menden. An gleich elf Orten im Stadtgebiet werden die Brauchtumsfeuer entzündet.

Veranstaltungen Freizeit: Was am Wochenende in Menden und Umgebung los ist

Menden. Das Wochenende steht vor der Tür. Was kann ich in Menden und Umgebung unternehmen? Wir haben Freizeittipps zusammengestellt.

Das Wochenende steht vor der Tür. Was kann ich in Menden und Umgebung unternehmen? Wir haben Freizeittipps für die Ostertage zusammengestellt.

Für die ganze Familie

Wandern in Balve: Das ist bekannt. Am Ostermontag, 10. April, gibt’s eine neue Gelegenheit, die Wanderschuhe zu schnüren – beim SGV-Emmausgang mit Schnitzeljagd. Die Strecke ist mit nur fünf Kilometern familienfreundlich. Los geht’s um 13 Uhr am SGV-Wanderheim Balve. Für Kaffee und Kaltgetränke ist beim anschließenden Treffen gesorgt. Kuchenspenden sind erwünscht. Kontakt Anna -Lena Romberg, Telefon 0157-38449761

Mein Tipp für euch

Industriekultur in einem anderen Licht. Der Hochofen auf Phoenix West gilt als Wahrzeichen eines ganzen Stadtteils, das derzeit wieder kunstvoll beleuchtet wird. Bei einem Spaziergang über den Skywalk in den Sonnenuntergang kommt der Hochofen dabei besonders zur Geltung. Auf der Plattform über dem Hochofen kann man dann einen entspannten Blick übers Ruhrgebiet erhaschen.

Karten ab 25,90 Euro gibt’s unter www.westticket.de.

Für die Kleinen

Feuer bietet zweifelsohne eine gewisse Faszination. An gleich elf Orten im Stadtgebiet brennen an diesem Wochenende, 8. und 9. April, wieder Osterfeuer. Egal, ob Brockhausen oder Platte Heide, Asbeck oder Bösperde – Familien können nach der Ostereier-Suche dabei sicherlich launige Stunden verbringen. Einige Veranstalter locken mit Stockbrot, andere mit Überraschungen für die Kleinen. Eine Übersicht zu den Mendener Osterfeuern gibt’s unter www.wp.de/menden.

Mal was anderes

Von Samstag, 8. bis Montag, 10. April, findet auf der Hohesyburg in Dortmund ein Mittelalterspektakel statt. Es gibt Wettkämpfe hoch zu Ross, bei denen die letzten Ritter der Erdenscheibe um Ruhm und Ehre kämpfen (zwei Mal am Tag, 13 und 16.30 Uhr). Außerdem unterhalten Gaukler, Spielleute und Minnesänger die Besucher und ein mittelalterlicher Markt wartet. Öffnungszeiten: täglich 11 bis 19 Uhr, bei mildem Wetter am Wochenende bis 20 Uhr. Kosten: Erwachsene zahlen 15, Kinder 5 Euro. Mittelalterlich gekleidete Gäste bekommen einen kleinen Rabatt und zahlen 10 Euro. Eintritt für Kinder im Vorschulalter frei.

Das Sport-Highlight der Woche

Auch am Ostermontag schläft der heimische Sport nicht. So kommt es in der Fußball-Kreisliga A Iserlohn zum heiß erwarteten Derby zwischen dem BSV Lendringsen und dem VfL Platte Heide. Der Anstoß erfolgt um 15.30 Uhr im Max-Becker-Sportpark. Bereits vorher lädt der BSV Lendringsen ab 11 Uhr zu seinem traditionellen Familientag in den Max-Becker-Sportpark ein. Die Verantwortlichen haben dafür ein ausführliches Kinderprogramm mit Spielen und Eiersuchen geplant, wie es im Vorfeld heißt. Natürlich ist auch für ein umfangreiches Angebot an Getränken, Gegrillten, Kaffee und Kuchen gesorgt, versprechen die Organisatoren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden