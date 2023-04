Freizeit: Was am Wochenende in Menden und Umgebung los ist

Menden. Das Wochenende steht vor der Tür. Was kann ich in Menden und Umgebung unternehmen? Wir haben Freizeittipps zusammengestellt.

Für die ganze Familie

„Einmal verzaubern bitte!“ Am Sonntag ab 10 Uhr kann man im Wildwald Voßwinkel das Märchen von Rotkäppchen gemeinsam mit der Natur- und Umweltpädagogin Janina Peitz erleben. Märchenbegeisterte und Familien mit Kindern ab 6 Jahren sind eingeladen zu der etwas anderen Märchenstunde. Anmeldung über die Homepage. Die Anmeldegebühr beträgt 19 Euro für Erwachsene und 17 Euro für Kinder, Eintritt inklusive. Bellingsen 5, 59757 Arnsberg.

Für die Kleinen

Einmal abtauchen. In die Tiefe des Sauerlandes. Das geht im Besucherbergwerk Ramsbeck. Unter Tage können Familien verschiedene Beleuchtungsarten der alten Bergleute getestet und ausprobiert werden. Anschließend können Besucher eigene Grubenlampen aus Ton formen. Workshop „Und er hat sein helles Licht bei der Nacht“, Freitag, 14. April, 12.45 bis 15.30 Uhr, Treffpunkt: Sauerländer Besucherbergwerk Ramsbeck, Glück-Auf-Straße 3, 59909, Dauer: 2,5 Stunden, Kosten: 11,50 Euro pro Kind inkl. Eintritt und Grubenfahrt, Anmeldung unter: info@sauerlaender-besucherbergwerk.de oder Tel. 02905/250, Verpflegung mitbringen, www.sauerlaender-besucherbergwerk.de.

Mal was anderes

Beim Mendener Amateurtheater steht die nächste „Ladies Night“ auf dem Programm. In der Komödie von Stephen Sinclair und Anthony McCarten treffen sich sechs junge, teils arbeitslose Männer regelmäßig in einer Bar. Die lose Freundschaft der Jungs endet mit einer Schlägerei und der Frage, was sie aus ihrem Leben machen wollen. Da kommt eine Anzeige in der Zeitung gerade recht, in der eine Stripper-Gruppe beworben wird. Warum nicht selbst strippen und damit Geld verdienen? Dass aber auch ein Strip nicht so einfach ist, wird ihnen bewusst, als sie in einem Club vortanzen. Denn Striptease ist harte Körper- und Denkarbeit. Karten kosten 15 Euro, Schüler und Studenten zahlen 10 Euro. VVK-Stellen: Brennweite; Provinzial Nils Niehaus; Tabak Semer und Buchhandlung Daub.

Das Sport-Highlight der Woche

Am Sonntag startet bereits um 10 Uhr morgens die ÜFL – die Fußballliga für Übergewichtige – auf dem Sportplatz in Schwitten mit dem Spiel der Pfundskerle von Grün-Weiß Menden gegen die Big Boys aus Buschhausen.

