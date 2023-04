Freizeit: Was am Wochenende in Menden und Umgebung los ist

Einen Vorgeschmack auf die Pfingstkirmes können sich Besucher am Wochenende in Unna holen. Dort lockt die Frühjahrskirmes.

Menden. Was ist in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn und Umgebung los? Wir haben kuratierte Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Was kann ich in Menden und Umgebung unternehmen? Wir haben wieder Freizeittipps für das Wochenende und die kommende Woche zusammengestellt.

Mein Tipp für euch

Der Mai steht vor der Tür – und damit auch die frühlingshafte Zeit, mal mehr im Freien zu unternehmen. Vergnügtes Quietschen und Kreischen schallen durch die Gassen Unnas, dazu Discomusik, die Lust auf Party macht. Ein paar Meter weiter sind nostalgische Klänge zu vernehmen und das erfrischende Lachen von Kindern. Über allem liegt der Duft gebrannter Mandeln und frischen Popcorns. In der Unnaer Innenstadt lockt von Freitag, 28. April, bis Montag, 1. Mai, die Frühjahrskirmes rund ums Rathaus. Wer nach dem Kirmesbesuch noch in den Mai tanzen will, kann dann den Gang in Richtung Lindenbrauerei antreten. Die große Party beginnt am 30. April um 21 Uhr, um 22 Uhr gibt’s sogar einen Begrüßungsdrink. Karten kosten 8 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse werden 10 Euro fällig.

Viel Spaß für wenig Geld

Allein der Ausblick von der einzigen erhaltenen Höhenburg Westfalens, Schloss Hohenlimburg, ist eine Reise wert. Schon von weitem ist das Gemäuer, das 1242 als Sitz der Grafen von Isenberg-Limburg erstmals urkundlich erwähnt wurde, sichtbar. Das Museum im neuen Palas des Schlosses zeigt Exponate zur fürstlichen Wohnkultur und Geschichte des Schlosses. Zugängig sind die Außenanlagen, also der Schlossgarten, die Vorburg, der Schlossinnenhof und der Wehrgang (sa&so: 10 und 17 Uhr).

Für die Kleinen

Im Freilichtmuseum Hagen präsentieren sich auf einer Fläche von 42 Hektar mehr als 60 historische Werkstätten und Fabrikbetriebe, die einen Bogen spannen von den ländlichen und kleinstädtischen Handwerksbetrieben bis hin zu den Anfängen der Hochindustrialisierung. Dabei sind die alten Maschinen und Geräte nicht nur zu besichtigen, vielmehr können Besucher selbst Papier schöpfen und drucken oder Seile schlagen (kostenlose Mitmachangebote an Wochenenden). Außerdem können Besucher die versetzte, neu eröffnete Windmühle bestaunen.

Das Sporthighlight

Am Samstag um 19.30 Uhr können die Landesliga-Handballer der DJK Bösperde in ihrem Heimspiel gegen den VfS Warstein die Meisterschaft klar machen. Vorher kommt es um 17.30 Uhr zum Verbandsliga-Derby zwischen den DJK-Frauen und der SG Menden Sauerland.

