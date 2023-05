Bei der Langen Nacht der Kultur in Menden gibt’s am kommenden Freitag von 18 bis 0 Uhr Programm. Interkulturelle Musik und Stände laden dazu auf den Platz vor dem Alten Rathaus ein.

Veranstaltungen Freizeit: Was am Wochenende in Menden und Umgebung los ist

Menden. Was ist in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn und Umgebung los? Wir haben kuratierte Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Was kann ich in Menden und Umgebung unternehmen? Wir haben wieder Freizeittipps für das Wochenende und die kommende Woche zusammengestellt.

Mein Tipp für euch

Für Blumenfreunde und Outdoorfans bietet der kommenden Sonntag beste Voraussetzungen für einen Spaziergang durch den Westfalenpark in Dortmund. Beim Frühlingsfest stellen etliche Gärtnereien, Baumschulen oder Rosenhändler ein buntes Potpourri aus Pflanzen und Blumen aus.

Frühlingsmarkt im Dortmunder Westfalenpark. Am 14. Mai. 11 bis 18 Uhr. Eintritt: 6 Euro.

Viel Spaß für wenig Geld

Menden putzt sich am kommenden Freitag, 12. Mai, raus für die Lange Nacht der Kultur. Interkulturell wird’s dabei auf jeden Fall. Bücherei, Stadtmuseum, Teufelsturm und Poenigeturm sind geöffnet, hinzu kommen mehrere Stände, etwa des Kommunalen Integrationszentrums zudem gibt’s eine Bühne vor dem Alten Rathaus. Dort spielt zunächst eine portugiesische Fado-Band, später kommen dann türkische und arabische Musikstücke hinzu. Programm und Aktionen gibt es bei von 18 bis 0 Uhr.

Für die Kleinen

„Mama und Papa haben heute Pause!“, schreibt der Wildwald Voßwinkel zu dieser Veranstaltung am Samstag von 14 bis 16 Uhr, denn wilde Enkel sollen hier wilde Katzen treffen. Es sind ausdrücklich Großeltern mit Enkelkindern zwischen 4 und 10 Jahren auf die zweistündige Safari eingeladen. Die Teilnahme kostet 15 Euro für Kinder und 17 Euro für Erwachsene. Anmeldungen über die Homepage des Wildwaldes.

Im Rampenlicht

Ein echtes Mittelalter-Spektakel erwartet die Besucher am kommenden Wochenende, 13. und 14. Mai, am Kemander See in Witten. Über 50 Stände und Zelte laden ein, um Handel zu treiben oder das handwerkliche Geschick der Wikinger zu bestaunen. Livemusik und artistische Vorstellungen runden das Programm ab. Am Abend wird der Drache „Fangdorn“ mit Feuer die Besucher in Aufregung versetzen. Los geht es ab 11 Uhr. Eintritt: 10 Euro, Kinder 5 Euro, historisch gekleidete Gäste 8 Euro.

Das Sporthighlight

In der Fußball-Landesliga kommt es zum Derby. Am Sonntag empfängt der TuS Langenholthausen den BSV Menden. Der Anstoß am Düsterloh erfolgt um 15 Uhr.

Die Freizeittipps der Lokalredaktion erscheinen jeden Donnerstag und blicken auf das Wochenende. Sie veranstalten ein tolles Event in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn, Neheim, Arnsberg oder Dortmund? Schreiben Sie uns eine kurze Mail mit allen Daten dazu an menden-westfalenpost@funkemedien.de mit dem Betreff „Freizeittipp“.

