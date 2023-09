Nachts im Zoo: Das ist am kommenden Wochenende wieder in Dortmund möglich.

Veranstaltungen Freizeit: Was am Wochenende in Menden und Umgebung los ist

Was ist in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn und Umgebung los? Wir haben kuratierte Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Mein Tipp für euch

Ein Klassiker: das Kartoffelfest auf Hof Scheffer in Bösperde. Bereits zum 26. Mal findet die Veranstaltung der Initiativ-Gemeinschaft Bösperde, kurz IGB, mittlerweile statt. Am kommenden Wochenende, 16. und 17. September, dreht sich in Bösperde wieder alles um das beliebte Nachtschattengewächs. Die Bösperder Vereine werden Gäste mit Pommes, Reibekuchen und Bratkartoffeln versorgen – alles frisch zubereitet. Die Löschgruppe Bösperde ist mit einem Löschfahrzeug vor Ort und wird Fragen rund ums Thema Brandschutz beantworten. Ein Bauern- und Handwerkermarkt wird aufgebaut. Ebenso sei der Hofmarkt geöffnet. Für die Kinder gibt es Kinderschminken und auf der Strohburg können sie sich austoben. Und wer auf tierische Entdeckungstour gehen möchte, kann das ebenfalls tun, denn die Ställe mit Kühen und Kälbern sind auch geöffnet.

Für die Kleinen

Zweimal im Monat wird es in der Dorte-Hilleke-Bücherei besonders kreativ – so auch am kommenden Samstag, 16. September. Dann steht der nächste Lego-Tag an. Alle großen und kleinen Baumeister können von 10.30 bis 12.30 Uhr ihrer Kreativität wieder freien Lauf lassen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos.

Nächtlicher Spaziergang

Tagsüber kann es im Dortmunder Zoo schon einmal ziemlich voll werden. Aber nicht nur deswegen könnte ein abendlicher Spaziergang durch den Dortmunder Tierpark eine besondere Erfahrung sein. Am Abend ist es möglich, nachtaktive Tiere, die sich tagsüber meist nicht zeigen, zu beobachten. Tickets für Freitag, 15. September, 19.30 Uhr, gibt es nur über die Internetseite des Dortmunder Zoo´s. Eintritt: 19,50 Euro.

Mal was anderes

Beim Schnadegang werden am dritten Samstag des Septembers traditionell die Grenzen des Gemeindegebiets begangen. Von den sechs Teilstrecken wird in diesem Jahr der erste Abschnitt (rund 10 Kilometer) absolviert. Unter der Leitung des Sauerländischen Gebirgsvereins (SGV), Abteilung Menden, beginnt die Grenzbegehung um 14 Uhr an der Schützenhalle auf Platte Heide. Die Wegstrecke führt zunächst über den Hembrocker Weg bis zur Kirschenallee. Nach einer kurzen Rast geht es weiter über Brelen und durch das Buchholz zur Schützenhalle Hüingsen. Bei Bewirtung durch den Bürger- und Schützenverein Hüingsen soll der diesjährige Schnadegang gegen 18 Uhr enden. Während der Wanderung berichtet Stadtarchivar Stephan Reisloh immer wieder spannende Schnadegeschichten.

Ein Solar-Rennen

In Dortmunder Stahlhalle, einem Veranstaltungsort der DASA Arbeitswelt Ausstellung, findet in diesem Jahr die Deutsche Meisterschaft der Solar-Modellautos statt – und richtet sich vor allem an Jugendliche. Ziel ist es, in fünf Kategorien die schnellsten, kreativsten und innovativsten solarbetriebenen Modellautos zu küren. Im Rennen um das schnellste Fahrzeug treten zwei Altersklassen auf einer zehn Meter langen und schnurgeraden Rennbahn an. Zusätzlich gilt es, einen Rundkurs in Form einer großen Acht mit Führungsrille zu absolvieren. Vorgeschrieben sind die Größe der Fahrzeuge und die verwendeten Materialien wie in diesem Jahr etwa Pappe. Los geht’s am Samstag, 16. September, 10.30 Uhr, in der DASA, der Eintritt ist kostenlos.

