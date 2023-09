Veranstaltungen Freizeit: Was am Wochenende in Menden und Umgebung los ist

Was ist in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn und Umgebung los? Wir haben wieder Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Du hast Lust, etwas in Menden, Balve, Fröndenberg und Umgebung zu unternehmen, aber keine Ahnung, was? Wir haben Freizeittipps für das Wochenende 22. bis 24. September zusammengestellt.

Mein Tipp für euch

Im Zuge der Aktion „Nachtfrequenz 23 – Nacht der Jugendkultur“ finden an diesem Wochenende 300 Veranstaltungen in 95 Städten und Gemeinden in ganz NRW statt. So auch in Unna. Am Samstag hat die Jugendkunstschule Unna die Lichtkünstlerinnen und Künstler von Kytslys zur Besuch. Zusammen mit den Künstlern besteht die Chance, zwischen 11 und 21 Uhr temporäre Skulpturen aus Licht zu erschaffen. Der Eintritt ist frei, Anmeldung bei monica.paris@stadt-unna.de per Email. Wer seiner Kreativität freien Lauf lassen will, kann in Dortmund beim Graffitisprayen mitmachen. Auch unter dem Namen Nachtfrequenz 23 werden drei Orte angeboten, an denen man Sprayen kann: 18 bis 19.30 Uhr am Michaelisplatz, Westerbleichstraße, Quartier Hafen; 20 bis 21.30 Uhr am Hoeschplatz, Borsigstraße, Quartier Borsigplatz; 22 bis 24 Uhr am Nordmarkt, Stollenstraße, Quartier Nordmarkt. Die Evangelische Kirchengemeinde Fröndenberg-Dellwig verwandelt ihre Kirche in einen Escape Room. Zwischen 14 und 22.30 Uhr können Gruppen von vier bis sieben Personen versuchen, aus der Kirche zu entkommen. Die Adresse lautet Ahlinger Berg 9. Der Eintritt ist frei. die Anmeldung erfolgt per Email clara.kratzsch@ekvw.de. Weitere Infos zur Nachtfrequenz: www.nachtfrequenz.de

Auf der Bühne

Für die Kleinen führt das Mendener Amateurtheater – Theater aus der Fabrik ein Stück für Kinder auf. Am Sonntag, 24. September, um 14 Uhr führt das Kindertheater das Märchen „Der goldene Käfig“ in den Räumen an der Fröndenberger Straße 40 auf. Ein Ticket kostet fünf Euro. Für Erwachsene führt die Gruppe am selben Tag um 18 Uhr Shakespeares Klassiker Hamlet auf. Der Normalpreis eines Tickets beträgt 15 Euro. Schüler und Studenten kommen für 10 Euro ermäßigt in das Theater. Das MAT feiert an diesem Wochenende sein 65-jähriges Bestehen. Infos: www.mat-menden.de

Mal was anderes

Trödelmarkt direkt vor der Haustür: Am Samstag zwischen 11 und 15 Uhr findet im Lahrfeld Mendens erster Garagentrödelmarkt statt. Mehr als 50 Bewohnerinnen und Bewohner bieten auf ihren Einfahrten und Garagen ihr Trödelgut an. Dabei geht es von Kleidung über Küchengeschirr und Büchern bis hin zu alten Möbeln und Antiquitäten. Die Kirchengemeinde bietet auf dem Parkplatz der St.-Paulus- Kirche in der Beethovenstraße Waffeln und Kaffee für die Besucher an. Für das leibliche Wohl ist also auch gesorgt. Der Arbeitskreis Lebendiges Lahrfeld freut sich über viele Besucher.

Auf der Leinwand

Wer großer Fan des Flugpiloten Top Gun ist, darf sich am Freitag das Autokino auf dem Lhoist-Gelände im Hönnetal nicht entgehen lassen. An der Kalköfenstraße 18-20 zeigt das Autokino den Film Top Gun: Maverick aus. Der Film ist ein Spin off des Klassikers von 1986. Die Tickets sind für 18,23 Euro zu erwerben. Am Samstag läuft an selber Stelle „Die Geschichte der Menschheit“. Einlass ab 19 Uhr, Beginn gegen 20 Uhr. Infos: www.sauerland-kino.de

Für die ganze Familie

Die Vereine in Balve-Langenholthausen setzen beim Erntedank am Samstag, 23. September, einen klaren Schwerpunkt. Kinder stehen im Zentrum des Programms rund um die Schützenhalle. Um 15 Uhr beginnt der Festzug an der Sokola.de. Eine halbe Stunde beginnt das Programm für die ganze Familie. TuS-Chef Charly Grote und Team haben gleich mehrere Hüpfburgen organisiert Dazu kommt eine Kinderbackstube. Um 19 Uhr steigt eine Party mit DJ.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden