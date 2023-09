Freizeit: Was am Wochenende in Menden und Umgebung los ist

Die Landpartie lockt auch an diesem Wochenende wieder die Gartenfreunde zum Schloss Wocklum in Balve

Du hast Lust, etwas in Menden, Balve, Fröndenberg und Umgebung zu unternehmen, aber keine Ahnung, was? Wir haben Freizeittipps für das Wochenende 29. September bis 1. Oktober zusammengestellt.

Mein Tipp für euch

Wer sich für Weltraum und Planeten begeistert, sollte ab Samstag nach Dortmund fahren. Bei Phoenix des Lumières beginnt am kommenden Wochenende, 30. September, die neue Ausstellung „Kosmos: Eine unendliche Reise“. Diese entführt Besucherinnen und Besucher in ein Labyrinth aus Sternen, Planeten, Monden und Supernovae. Für Jugendliche und Kinder im Alter von 5 bis 17 Jahren kostet der Eintritt 10 Euro, für Erwachsene 15 Euro. Schüler, Studenten und Auszubildende zahlen 13 Euro.

Für die Kleinen

Die Luftsportgruppe Menden lädt zum Drachenfest ein. Auf dem Segelflugplatz in Barge lassen Drachen-Fans am Samstag von 10.30 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 18.30 Uhr ihre Flugobjekte steigen. Der Eintritt ist frei. Um selbst seinen Drachen steigen zu lassen, ist eine vorherige Anmeldung auf der Homepage der Luftsportgruppe erforderlich.

Für den Garten

Das Wasserschloss Wocklum wird vom 30. September bis zum 3. Oktober zum Ausflugsziel von Gartenfreunden. Veranstalter Rainer Timpe präsentiert die zehnte herbstliche Ausgabe der kultigen „Landpartie“. Unter freiem Himmel gibt’s ein Angebot an Gartenzubehör und Heimdeko, Mode und Schmuck, Gastronomie und Kultur. Die Veranstaltung findet jeweils von 10 bis 18 Uhr statt. Bis zu 20.000 Besucher werden unterm Strich erwartet. Mehr Infos: timpe-landpartien.de.

Mein Sporttipp

n der zweiten Basketball-Liga fordern die Iserlohn Kangaroos die BSW Sixers heraus. Das Spiel beginnt am Samstag um 19.30 Uhr in der Matthias-Grothe-Halle am Hemberg in Iserlohn. Tickets sind auf der Internetseite der Iserlohn Kangaroos zu kaufen. Erwachsene zahlen 12,50 Euro. Für Schüler, Studenten, Azubis, Rentner und Behinderte gilt ein ermäßigter Preis von 9,50 Euro.

Auf der großen Bühne

Das Theater Liberi führt am Samstag das Musical „Die Schneekönigin“ im Kurhaus Bad Hamm, Ostenallee 87, in Hamm auf. Das professionelle Musical-Ensemble erzählt die Geschichte von der Einsamkeit einer Außenseiterin und ihrem Wunsch nach Bewunderung und Akzeptanz, aber auch von Mut und bedingungsloser Freundschaft. Über die Internetseite des Kurhauses Bad Hamm gelangt man an Tickets für das Musical.

Mal was anderes

Das Improtheater Schwammdrüber wird 20 Jahre alt. Dazu lädt die Gruppe zwischen 19 Uhr und 21 Uhr zur Jubiläumsshow ins Kühlschiff der Lindenbrauerei in Unna ein. Das Publikum darf sich auf ein buntes Potpourri aus improvisierten Geschichten freuen. Und wie immer ist es dabei aufgefordert, den Schauspielern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Für die ganze Familie

In Frömern feiert der Hof Sümmermann Erntedankfest und lädt dazu am Samstag, 30. September, und Sonntag, 1. Oktober, von 12 bis 18 Uhr ein. Unter dem Motto „Lebensmittel wachsen nicht im Supermarkt“ gibt es an beiden Tagen Interessantes und Lehrreiches zu entdecken. Der Eintritt von 2 Euro kommt der Fröndenberger Tafel zugute. Kinder und Jugendliche zahlen keinen Eintritt. Am Sonntag, 1. Oktober, findet in Fröndenberg zudem der Bauernmarkt statt. Dabei warten hausgemachte Spezialitäten, aber auch eine Pflanzenbörse, Streicheltiere, Gartentechnik und vieles mehr auf die Besucher im Himmelmannpark und auf dem Marktplatz.

