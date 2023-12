Freizeit: Was am Wochenende in Menden und Umgebung los ist

Der Mendener Winter lockt am kommenden Wochenende, 8. bis 10. Dezember, wieder in die Innenstadt.

Was kann ich in Menden und Umgebung unternehmen? Wir haben wieder Freizeittipps für das Wochenende und die kommende Woche zusammengestellt.

Mein Tipp für euch

Weihnachtliche Stimmung hält an diesem Wochenende auch in Menden Einzug. Von Freitag, 8. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember, geht‘s beim Mendener Winter rund. Dazu lockt ein kleines Weihnachtsdorf mit vielen liebevoll gestalteten Verkaufshütten in die Innenstadt. Der Marktplatz erstrahlt in besonderer Atmosphäre und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm sorgt an allen drei Tagen für weihnachtliche Stimmung: Unter anderem mit einer X-mas Party am Freitagabend auf dem Marktplatz, dem 2. Mendener Biathlon am Samstag von 10 bis 17.30 Uhr und einem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Viel Spaß für wenig Geld

Samstag ist Trödeltag. Der Trödelmarkt an der Universität in Dortmund gehört zu den größten und interessantesten Trödelmärkten in der Region. Von 7 bis 14 Uhr bieten mehrere Händler ihre Waren an, unterteilt in einen gewerblichen und privaten Teil. So finden Besucher Produkte des täglichen Bedarfs ebenso wie die einen oder anderen Schnäppchen.

Für die Kleinen

Beim Märchen-Advent am kommenden Sonntag, 9. Dezember, stehen im Stadtmuseum die kleinen Besucher im Mittelpunkt. Um die Wartezeit auf Weihnachten etwas zu verkürzen, „möchten wir gemeinsam mit Euch am Samstag, 09. Dezember, 15 Uhr im Stadtmuseum in gemütlicher Runde verträumte Märchen lesen und eine weihnachtliche Bastelarbeit als kleines Andenken für zuhause anfertigen“, heißt es dazu vonseiten der Veranstalter.

Das Sporthighlight

Internationaler Spitzensport mitten in Menden. Das gibt‘s auch in diesem Jahr beim Hönne-Cup 2023. Vom 9. bis zum 10. Dezember kämpfen unter anderem die Nachwuchsteams zahlreicher Bundesligisten um den Titel. Der Hönne-Cup gilt seit Jahren als eines der renommiertesten Nachwuchsturniere für U10-Fußballer. Die heimischen Team - der VfL Platte Heide, die DJK Bösperde, der SV Oesbern und die DJK GW Menden - müssen sich dabei etwa RB Leipzig, Borussia Dortmund, Schalke 04, Wattenscheid 09, VfL Bochum, Union Berlin oder dem Linzer ASK stellen. Erster Anstoß in der Kreissporthalle ist am Samstag, 9. Dezember, um 10 Uhr. Den Spielplan gibt‘s unter www.hoennecup.de.

