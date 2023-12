Veranstaltungen Freizeit: Was am Wochenende in Menden und Umgebung los ist

Menden Was ist in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn und Umgebung los? Wir haben Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Was kann ich in Menden und Umgebung unternehmen? Wir haben wieder Freizeittipps für das Wochenende und die kommende Woche zusammengestellt.

Mein Tipp für euch

Wer einen bunten Ausflug wagen möchte, der sollte unbedingt den Westfalenpark in Dortmund auf dem Schirm haben. Pünktlich zur besinnlichen Jahreszeit lockt das Winterleuchten wieder in den Park. Rund 30 Lichtinstallationen sowie fünf Videoprojektionen erwarten die Besucherinnen und Besucher beim „Winterleuchten“. Neu mit dabei: Dutzende leuchtende Pokémon. In einem eigenen Bereich der Licht-Ausstellung können sich Kinder und Familien mit einem speziell zusammengestellten Stickerheft auf Schatzsuche nach den fiktiven Tierchen begeben. Der Parkeintritt kostet 6 Euro.

Für die Kleinen

Eine winterliche Reise für die ganze Familie bietet in diesem Jahr wieder Martin Smith im Scaramouche: Eines Nachts reist ein Junge mit einem Schneemann durch die verschneite Landschaft, Hand in Hand fliegen die beiden durch die Lüfte. Eine magische Geschichte vom Zauber einer besonderen Freundschaft beginnt. Es spielt kaum eine Rolle, ob die Kenntnisse in der englischen Sprache mehr oder weniger gut vorhanden sind. Durch Smiths einzigartige Spielweise, bewegte Bilder und Lieder erschließt sich der Sinn jedem Zuschauer wie von selbst. Martin Smith adaptierte diese zauberhafte Geschichte von Raymond Briggs für die Winter-Saison 1997 ins Scaramouche Theater in Menden. Seitdem hat er sie rund 300-mal gespielt. Dieses Erlebnis ist inzwischen zu einem Mendener Klassiker geworden. „Ich hatte geplant, es nur eine Saison zu spielen“, erinnert sich Martin, „aber es war sofort ein Erfolg. Vor Kindern in einer Fremdsprache zu spielen, ist nicht immer leicht, aber es klappte auf Anhieb. Die guten Einwohner von Menden haben den Snowman zum Leben erweckt, und ich bin sehr dankbar.“ Los geht‘s im Scaramouche am Sonntag, 17. Dezember, um 14 Uhr und um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 6 Euro.

Im Rampenlicht

Wer eine etwas ausgefallene musikalische Reise antreten möchte, der sollte am Samstag, 16. Dezember, einen Ausflug in die Lindenbrauerei nach Unna wagen. Unter dem Motto „We start the fire“ stehen einen Abend lang die Hits von Billy Joel auf dem Programm. Dazu zählen Hits wie „Uptown girl“, „We didn’t start the fire“ oder „Pianoman“. An diesem Abend werden seine großen Hits der mittlerweile über 50 Jahre anhaltenden Karriere auf die Bühne gebracht. Diese Weihnachtsprojekte haben in der Lindenbrauerei eine lange Tradition, mussten aber auch coronabedingt eine längere Pause einlegen. Es ist die erste Auflage seit 2019 in der Lindenbrauerei. Beginn ist um 20 Uhr, Karten kosten 15 Euro.

Für die ganze Familie

Die Lichter erhellen die Straßen in Lendringsen, es wird geschmückt und warme Getränke dampfen aus den Tassen. Von Freitag, 15. Dezember bis Sonntag, 17. Dezember, findet wieder der Dorfadvent auf dem Lendringser Platz statt. In den weihnachtlichen Hütten werden verschiedene Köstlichkeiten, Handarbeiten, warme sowie kalte Getränke und vieles mehr angeboten. So gibt es unter anderem belgische Waffeln, Reibeplätzchen, Bratwurst, Kreatives aus Keramik und Holz, Honigprodukte sowie Strickwaren. Die offizielle Eröffnung findet am Freitag um 18.30 Uhr, statt, abends ab 19.30 Uhr spielt die Band „The Beat! radicals“. Samstag öffnet der Dorfadvent von 15 bis 22 Uhr, Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Für Samstag hat sich ab 17 Uhr auch der Nikolaus angekündigt, ab 20 Uhr spielt die Big Band der Realschule Menden „The Baff“. Weitere Informationen: www.zuhause-in-lendringsen.de.

Das Sporthighlight

Für die „Wölfe“ geht es in den Jahresendspurt. Die SG Menden Sauerland muss am Freitag, 15. Dezember, zur TSG Harsewinkel. Aktuell stehen die Bällewerfer aus der Hönnestadt in der Oberliga auf Platz 5, haben mit 13:9-Punkten den Anschluss an die Spitzengruppe noch vor Augen. Anwurf beim Liga-Konkurrenten ist um 20 Uhr.

