Beim Turmblasen in Menden werden am kommenden Sonntag wieder hunderte Besucher in der Innenstadt erwartet.

Veranstaltungen Freizeit: Was am Wochenende in Menden und Umgebung los ist

Menden Was ist in Menden, Balve, Fröndenberg und Umgebung los? Wir haben kuratierte Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Mein Tipp für euch

Mit Spaß und guter Laune rein ins Weihnachtswochenende. Das verspricht zumindest die X-Mas Party im Woanders. Los geht‘s am Samstag, 23. Dezember, um 22 Uhr. „Wir haben nicht nur den coolsten Soundtrack für eine unvergessliche Nacht, sondern auch die perfekte Stimmung, um zusammen abzufeiern“, versprechen die Veranstalter. Wer Lust hat, einmal etwas beschwingter in die besinnlichen Tage zu starten, dürfte im Woanders genau richtig sein. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Für die Kleinen

An Weihnachten führt erwartungsgemäß kein Weg vorbei. Traditionell bedeutet das in Menden: Turmblasen. Dafür finden sich hunderte Besucher in der Innenstadt ein und lauschen den Klängen vor der St.-Vincenz-Kirche. Spätestens wenn das traditionelle Mendener Beiern einsetzt, herrscht vor dem Alten Rathaus und der St.-Vincenz-Kirche eine ganz besondere Atmosphäre. Beiern ist die Kunst des manuellen Anschlagens von Glocken in festgelegten Rhythmen. Neben musikalischen Beiträgen des Projektchores des Chorverbandes Hönne-Ruhr und der Turmbläser des Fanfaren-Corps-Kolping Lendringsen erwarten die Mendener Worte zur Weihnacht von Bürgermeister Dr. Roland Schröder und das Weihnachtsevangelium, das Pfarrer Jürgen Senkbeil lesen wird. Los geht‘s am Sonntag, 24. Dezember, um 16.30 Uhr.

In Balve wartet man derweil auch gemeinsam auf das Christkind. Von 10 bis 12 Uhr können Kinder gemeinsam mit Pastor Christian Naton und Gemeindereferentin Theresa Wagner einen Bastelvormittag verbringen - und sich so die Zeit bis zur Bescherung etwas vertreiben.

Im Rampenlicht

Das kommende Advents-Wochenende beginnt im Sauerlandpark schon am Freitagabend mit einer Open-Air-Party für all diejenigen, die keinen Bock mehr auf Weihnachtslieder haben. Ab 19.30 Uhr steht die Band „FADERS UP“ auf der Bühne. Die fünf Jungs spielen an diesem Abend alles außer Weihnachtssongs. Vielmehr sind die Rock- und Popmusik der 80er, 90er und 2000er ihre Sache. Oliver Gutsche, Sascha Oeing, der Letmather Jan Zimmer, Alex Schmitz und Mirko Triphaus freuen sich auf einen außergewöhnlichen musikalischen Abend - mitten im Advent. Tickets zum Konzert gibt‘s nicht, der Eintritt auf den Himmelsspiegel ist frei. Auch die Open Air-Eisbahn ist geöffnet.

Viel Spaß für wenig Geld

Im Scaramouche kann man seit mehr als 30 Jahren die Weihnachtsmatinee der Katastrophen Kultur besuchen, das letzte Mal sogar digital. Auch in diesem Jahr gibt es am Morgen des ersten Feiertages ein kleines Programm für alle, „denen zuhause die Decke auf den Kopf fällt oder die ein bisschen Kulturelles außerhalb der eigenen vier Wände erleben wollen“, so die Veranstalter. Mit Lieblingstexten, Gedichten, vielleicht auch etwas Musik – und alles hat irgendwie mit Weihnachten zu tun. Der Eintritt ist frei, der Einlass beginnt um 10.30 Uhr.

Durch die Nacht

Eine regelrechte Zeitreise durch die musikalische Vergangenheit gibt‘s am kommenden Samstag, 23. Dezember, im FZW Dortmund. Ab 22 Uhr beginnt die Reise mit Hits der 70er-Jahre. Anschließend geht es im Stundentakt immer weiter in die Gegenwart: Von Boney M., Abba oder den Bee Gees über die NDW Klassiker und Pop-Helden bis hin zu Linkin Park, Avicii oder Ed Sheeran. Tickets für die Veranstaltung im Freizeitzentrum West (FZW) kosten 10 Euro.

