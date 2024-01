Veranstaltungen Freizeit: Was am Wochenende in Menden und Umgebung los ist

Menden. Lust etwas zu unternehmen, aber keine Ahnung was? Was ist in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn und Umgebung los? Wir haben kuratierte Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Mein Tipp für Euch

Einen Blick hinter die Kulissen können am Samstag, 20. Januar, Bierliebhaber in der Dortmunder Actien-Brauerei (DAB) bekommen. Im Rahmen einer Ausstellung geben acht Porträts Einblicke in die abwechslungsreiche Arbeit in der Brauindustrie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Von wagemutigen Kraftfahrern über kreative Produktmanagerinnen bis hin zu erfahrenen Braumeistern: Verschiedene Charaktere erzählen anhand persönlicher Objekte von ihrem Berufsweg. Die Ausstellung beleuchtet die Auswirkungen des Wandels in der Brauwelt auf die Menschen und ihren Berufsalltag. Der Eintritt an den Öffnungstagen von 12 bis 17 Uhr ist frei.

Für die Kleinen

Am 1. und 3. Samstag im Monat können alle großen und kleinen Baumeister von 10.30 bis 12.30 Uhr ihrer Kreativität wieder freien Lauf lassen und in der Kinderbücherei in Menden nach Herzenslust mit Klemmbausteinen planen, bauen und konstruieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos, wirbt das Bücherei-Team.

Viel Spaß für wenig Geld

Abenteuerlich wird’s am kommenden Wochenende auch wieder im Scaramouche. Nach einer kleinen Winterpause legt das Ensemble die Geschichte von Dorothy und dem magischen Land Oz wieder auf, das bereits Generationen von Kindern und Erwachsenen begeisterte. Die 1900 von Lyman Frank Baum geschriebene Geschichte handelt von Dorothy, einem Mädchen, das im Wirbelsturm in das magische Land Oz getragen wird. Sie trifft dort auf den Strohmann, dem der Verstand fehlt, den Blechmann, dem das Herz fehlt und den Löwen, dem der Mut fehlt. Gemeinsam erleben diese vier auf ihrem Weg in die Smaragdstadt einige Abenteuer. Regie führen Martin und Marita Smith, die musikalische Leitung hat Frank Potrafky. An diesem Wochenende warten gleich drei Aufführungen für Kulturliebhaber: am Freitag, 19. Januar, um 20.30 Uhr; am Samstag, 20. Januar, um 17 Uhr; sowie am Sonntag, 21. Januar, um 15 Uhr. Karten ab 12 Euro und Infos unter: www.katastrophenkultur.de.

Im Rampenlicht

David Bowie war ein Gesamtkunstwerk, sein künstlerisches Schaffen hat Generationen modisch und musikalisch geprägt und eroberte gleich mehrere Dekaden lang regelmäßig die Hitlisten. Seine Konstante war das Unstete, musikalisch wie optisch häutete sich der Charismatiker regelmäßig. Die David Bowie Tribute Band „Zeroes“ wurde 2016 von Sänger Martin Schwarz gegründet und durfte seither bei zahlreichen Auftritten in und um NRW die einmalige Bowie-Stimmung zu neuem Leben erwecken. Das Repertoire der „Zeroes“ umfasst 70er-Hymnen wie „Heroes“, Pop-Sounds der Achtzigerjahre wie „China Girl“, „Let’s Dance“ und „Under Pressure“ sowie heimliche Fan-Lieblinge wie „Station to Station“ und „Stay“. Mal originalgetreu, mal leicht modernisiert bietet die achtköpfige Truppe einen klanggewaltigen Eindruck früher und später Bowie-Stücke. Los geht‘s am Samstag, 20. Januar, im Woanders. Einlass ab 18 Uhr, Karten kosten 15 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Abendkasse. Infos unter: www.wo-anders.nrw.

Die Freizeittipps der Lokalredaktion erscheinen jeden Donnerstag und blickt auf das Wochenende. Sie veranstalten ein tolles Event in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn, Neheim, Arnsberg oder Dortmund? Schreiben Sie uns eine kurze Mail mit allen Daten dazu an menden-westfalenpost@funkemedien.de mit dem Betreff „Freizeittipp“.

