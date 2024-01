Veranstaltungen Freizeit: Was am Wochenende in Menden und Umgebung los ist

Menden Wir haben Veranstaltungstipps für das Wochenende rund um Menden zusammengestellt.

Lust etwas zu unternehmen, aber keine Ahnung was? Was ist in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn und Umgebung los? Wir haben kuratierte Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Mein Tipp für Euch

Ein bisschen Abwechslung am Sonntag für die ganze Familie. Das verspricht Musikbühne Mannheim am kommenden Sonntag, 28. Januar, auf der Wilhelmshöhe. Das Ensemble bringt „Die kleine Meerjungfrau“ nach Hans Christian Andersen auf die Bühne. Es eine Geschichte über das Anderssein und dass es uns keine Angst machen muss. „Mehr und mehr fing sie an, die Menschen zu lieben, mehr und mehr wünschte sie, unter ihnen umherwandeln zu können, deren Welt ihr weit größer zu sein schien, als die ihrige.“ Mit diesen Worten schildert der berühmte Märchendichter die Sehnsucht der kleinen Meerjungfrau, die ein sterblicher Mensch mit einer Seele werden möchte. Sie hat sich in den Prinzen verliebt, den sie nach einem Schiffbruch gerettet hat. Nach dieser unvergesslichen Begegnung will sie unbedingt an Land, koste es, was es wolle. Karten für die Aufführung um 16 Uhr gibt‘s beim Kulturbüro der Stadt ab 6 Euro: (02373) 903-8756 oder kulturbuero@menden.de

Für die Kleinen

Buchtipps und Basteln verbindet die Dorte-Hilleke-Bücherei wieder. Und zwar bei der Minilesemäuse-Stunde am kommenden Freitag, 26. Januar. Helga Rebling und Gina Friedrichs aus dem Kinderbücherei-Team stellen Fingerspiele und Bewegungslieder vor, die Eltern, Großeltern und Kinder auch ganz einfach zuhause nachmachen können. Das Ausstellungsregal mit passenden Buchtipps aus der Kinderbücherei und der Themenbibliothek „Familie & Co.“ ergänzt das Angebot. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab zwei Jahren in Begleitung eines Elternteils oder der Großeltern. Anmeldungen sind möglich über die Social-Media-Kanäle der Bücherei (Facebook: Stadtbücherei Menden / Instagram: stadtbuechereimenden), per Mail an stadtbuecherei@menden.de oder telefonisch unter 02373 9031600. Das Angebot ist kostenfrei.

Viel Spaß für wenig Geld

Spätestens die Netflix-Serie „Haus des Geldes“ hat ihn weltberühmt gemacht: Salvador Dalí. Die comichafte Maske, die die Protagonisten zusammen mit roten Ganzkörperanzügen tragen, ist seither auch nicht-kunstaffinen Zuschauern ein Begriff. Tatsächlich aber zählt Salvador Dalí nicht zu Spaniens berühmtesten Gangstern, sondern Künstlern. Zeit seines Lebens und bis heute gilt Salvador Dalí als eine der schillerndsten Figuren der zeitgenössischen Kunst. Sein gezwirbelter Schnauzbart ist dabei ebenso ikonisch wie sein Gemälde „Beständigkeit der Erinnerung“ mit den weltberühmten, zerfließenden Uhren. Seine Kunst wird nun im Rahmen einer digitalen Ausstellung in neues Licht gerückt. Bei „Phoenix de lumières“ verschwimmen die Werke Dalís mit den Wänden der ehemaligen Hochofen-Anlage. Karten ab 15 Euro gibt‘s unter: www.phoenix-lumieres.com.

Im Rampenlicht

Oktober 1989. Alex und Ariane leben mit ihrer Mutter in Ostberlin, ihr Vater hat schon vor vielen Jahren „rüber gemacht“. Auf dem Weg zu den Feierlichkeiten zum 40. Geburtstag der DDR sieht die Mutter, wie ihr Sohn bei einer Demonstration brutal verhaftet wird. Sie kippt um, fällt für acht Monate ins Koma und verpasst alles: den Fall der Mauer, die ersten freien Wahlen, Kohls Begrüßungsgeld. Da hilft nur eines: Die DDR muss weiterleben! Zumindest auf den zwölf Quadratmetern, in denen die Mutter ihr Krankenbett hat. Mit „Goodbye Lenin“ bringt das Hagener Theater ein Stück auf die Bühne, das sonst vor allem als Spielfilm mit Daniel Brühl in der Hauptrolle bekannt ist. Karten für die Vorstellung am Freitag, 26. Januar, 19.30 Uhr, ab 16 Euro gibt es unter: www.theaterhagen.de.

Das Sporthighlight

In der Kreissporthalle will die SG Menden Sauerland nach dem verpatzten Rückrundenstart nachlegen. Vor heimischer Kulisse geht es am Freitag, 26. Januar, gegen den TSV Hahlen. Anwurf ist um 20 Uhr.

Die Freizeittipps der Lokalredaktion erscheinen jeden Donnerstag und blicken auf das Wochenende. Sie veranstalten ein tolles Event in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn, Neheim, Arnsberg oder Dortmund? Schreiben Sie uns eine kurze Mail mit allen Daten dazu an menden-westfalenpost@funkemedien.de mit dem Betreff „Freizeittipp“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden