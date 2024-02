Deftiges gibt‘s am Wochenende beim „Wild Food Festival“ rund um die Messe „Jagd & Hund“ an den Dortmunder Westfalenhallen.

Veranstaltungen Freizeit: Was am Wochenende in Menden und Umgebung los ist

Menden Musik, eine große Messe in Dortmund und Sport: In der Region haben Menschen die Qual der Wahl.

Lust etwas zu unternehmen, aber keine Ahnung was? Was ist in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn und Umgebung los? Wir haben kuratierte Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Mein Tipp für Euch

Musikalisch wird‘s wieder in der Lindenbrauerei Unna. Im Kühlschiff kann man „Atemlos durch die Nacht“ tanzen zu deutschem Pop-Schlager, Discofox und Partyhits. DJ House Klaus wird für beste Stimmung sorgen. Im Foyer gibt es einen zweiten Tanzbereich mit den besten Hits aus den aktuellen Charts sowie Club- und R’nB‘-Hits der 90er und 2000er. Von den Black Eyed Peas und Culcha Candela über Rihanna bis hin zu Robin Schulz gibt es hier einen tanzbaren Mix von dem Unnaer DJ Andy Müller.

Für die Kleinen

Es gibt wieder einen Lego-Tag in der Mendener Dorte-Hilleke-Bücherei. Zwischen 10.30 und 12.30 Uhr können kleine und große Baumeister am Samstag, 6. Mai, ihrer Kreativität freien Lauf lassen. In der Kinderbuchabteilung werden dann die Lego-Kisten ausgekippt. Die Aktion ist kostenlos und offen für alle.

Viel Spaß für wenig Geld

Poenigeturm und Schmarotzerhaus sind am kommenden Samstag, 3. Februar, wieder geöffnet. Dabei lohnt sich eine kleine Rundtour durch die Mendener Innenstadt. Auf zwei Stockwerken können Besucher im Schmarotzerhaus von 11 bis 12 Uhr in die typische Wohnsituation eines Mendener Heimarbeiters und seiner kinderreichen Familie eintauchen. Anschließend, von 12 bis 13 Uhr, geht‘s dann weiter im Poenigeturm. Noch dazu ist auch das Karnevalsmuseum im Teufelsturm (An der Stadtmauer 49) von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Der Eintritt in allen Museen ist frei.

Mal was anderes

In Dortmund findet mit der „Jagd & Hund“ an diesem Wochenende Europas größter Jagdmesse statt. Dabei lockt vor allem auch ein „Wild Food Festival“. Jäger und Fans der guten Küche servieren von 10 bis 18 Uhr alles, „was das Wildbret-Herz begehrt“, werben die Veranstalter. Neben Bühnenprogramm und Kochvorführungen mit Star-Köchen wie Johann Lafer und Brian Bojsen geben Experten Tipps für die heimische Küche. In Workshops lernen Teilnehmer zudem von den Meistern am Herd die perfekte Zubereitung von Wildspeisen.

Das Sport-Highlight

Die heimischen Fußballer stehen vor dem Beginn der Rückrunde. Doch bis es soweit ist, absolvieren die Teams am kommenden Wochenende nochmals Testspiele. Vor heimischer Kulisse geht‘s für die Sportfreunde Hüingsen am Samstag, 3. Februar, 14 Uhr, gegen den ASSV Letmathe. Die Zweitvertretung der Hüingser testet tags drauf - ebenfalls im Ohl - gegen den FSV Gevelsberg II. Anstoß ist um 13 Uhr.

Die Freizeittipps der Lokalredaktion erscheinen jeden Donnerstag und blickt auf das Wochenende. Sie veranstalten ein tolles Event in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn, Neheim, Arnsberg oder Dortmund? Schreiben Sie uns eine kurze Mail mit allen Daten dazu an menden-westfalenpost@funkemedien.de mit dem Betreff „Freizeittipp“.

