Veranstaltungen Freizeit: Was am Wochenende in Menden und Umgebung los ist

Menden Bei einer Ausstellung stehen viereckige Kästchen im Mittelpunkt, die sich zu Kunstwerken zusammenformen - beim MAT wird‘s historisch.

Lust etwas zu unternehmen, aber keine Ahnung was? Was ist in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn und Umgebung los? Wir haben kuratierte Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Mein Tipp für Euch

1772 gab es die Uraufführung von Gotthold Ephraim Lessings „Emilia Galotti“. Das Stück ist ein Beispiel für das bürgerliche Trauerspiel und gehört noch heute zu den Schlüsselwerken der Aufklärung. Gerade weil dieses Stück eine Vielzahl an Rollen beinhaltet, passt es von Besetzung und Inhalt gut zum Repertoire des Jungen M.A.T. Nach knapp acht Monaten Probenzeit steht für das Ensemble am kommenden Freitag, 16. Februar, 20 Uhr, die Premiere des Stücks an. Das Drama erzählt von Emilia Galotti, die den Grafen Appiani heiraten soll. Als der in Emilia verliebte Prinz von Gustalla von der Hochzeit erfährt beauftragt er seinen Kammerherren Marinelli eine Intrige zu planen, die die Hochzeit von Emilia und Appiani verhindern soll. Weitere Vorstellungen sind für Samstag, 17. Februar, 20 Uhr, und Sonntag, 18. Februar, 17 Uhr geplant. Karten kosten 15 Euro. Weiter Informationen unter www.mat-menden.de/programm/#galotti.

Für die Kleinen

Es gibt wieder einen Lego-Tag in der Mendener Dorte-Hilleke-Bücherei. Zwischen 10.30 und 12.30 Uhr können kleine und große Baumeister am Samstag, 17. Februar, ihrer Kreativität freien Lauf lassen. In der Kinderbuchabteilung werden dann die Lego-Kisten ausgekippt. Die Aktion ist kostenlos und offen für alle.

Viel Spaß für wenig Geld

Allgegenwärtig, unauffällig und heutzutage aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken: das Pixel. Jedes Display – ob Smartphones, Uhren, Fernseher oder Tablets – zeigt Millionen von Pixeln, die geordnet ihre Arbeit tun, um Bilder und Texte entstehen zu lassen. Die Geschichte der kleinen, farbigen Punkte oder Quadrate reicht bis weit vor der digitalen Welt zurück, etwa in der Drucktechnik als Farbraster. Sie sind die kleinsten Bauteile der visuellen Wahrnehmung. Eine Ausstellung rund um das kleine, eckige Pixel gibt‘s im Dortmunder U. Besucher können dabei auch Teil der Ausstellung werden und einen Blick auf die Geschichte des Gamings werfen. Geöffnet ist das U am Samstag, 17. Februar, von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Mal was anderes

Gesellig wird‘s am kommenden Wochenende in Unna. Nach vier Jahren Pause steht die 18. Auflage der Kneipennacht in Unna ins Haus. Elf Kneipen, ein Kino und zwei Kirchen machen mit, das Organistionsteam hat ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Karten für das Event gibt‘s für 15 Euro in allen Kneipen, die an diesem Abend ab 20 Uhr mitmachen. Die Karte wird am Abend selbst gegen ein passendes Armband getauscht. Voll werden dürfte es vor allem rund um den Alten Markt - Livebands werden für entsprechende Stimmung sorgen

Das Sport-Highlight

Die Oberliga-Handballer der SG Menden Sauerland Wölfe empfangen bereits am Freitagabend den CVJM Rödinghausen. Anwurf in der Kreissporthalle ist um 20 Uhr. Die Wölfe hoffen auf lautstarke Unterstützung.

Die Freizeittipps der Lokalredaktion erscheinen jeden Donnerstag und blickt auf das Wochenende. Sie veranstalten ein tolles Event in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn, Neheim, Arnsberg oder Dortmund? Schreiben Sie uns eine kurze Mail mit allen Daten dazu an menden-westfalenpost@funkemedien.de mit dem Betreff „Freizeittipp“.

