Veranstaltungen Freizeit: Was am Wochenende in Menden und Umgebung los ist

Menden. Was ist in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn und Umgebung los? Wir haben kuratierte Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Was kann ich in Menden und Umgebung unternehmen? Wir haben wieder Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt. Im Mittelpunkt steht langsam aber sicher vor allem Halloween. Doch auch Sport-Enthusiasten kommen auf ihre Kosten.

Mein Tipp für euch

Langsam aber sicher wird’s für Grusel-Fans und Halloween-Liebhaber ernst. Im Scaramouche bringt Gary Miller mit Unterstützung von Oliver Brückner insgesamt fünf kleine Horrorstücke auf die Bühne. Das gruselige, lustige und auch schaurige Programm wird durch den Teufel höchst persönlich moderiert und durch einen Auftritt der Mendener Tanztourbine komplettiert. Nächste Vorstellung: Freitag, 27. Oktober, 20.30 Uhr. Karten gibt’s unter www.ticket-regional.de/katastrophen-kultur und kosten 12 Euro.

Viel Spaß für wenig Geld

Einen regelrecht tierischen Ausflug können Familien am kommenden Sonntag, 29. Oktober, nach Fröndenberg unternehmen. Ab 11 Uhr findet auf dem Hähnchenhof Zur Nieden in Ardey wieder das traditionelle Gänsefest statt. Neben Einblicken in die Haltung von Gänsen, Enten, Puten und Hähnchen und begleiteten Führungen bieten regionale Händler allerhand Produkte an.

Für die Kleinen

Und auch in der Luisenhütte in Balve-Wocklum wird noch einmal schaurig, bevor es in die Winterpause geht. Die Luise wird am Samstag, 28. Oktober, ab 16 Uhr zur „Horror-Fabrik“ für Kinder. Besucher zwischen acht und zwölf Jahren können sich nicht nur Gruseln, sondern nebenbei auch ein bisschen was über die historische Hochofenanlage erfahren.

Im Rampenlicht

Auch wenn das Original mittlerweile schon vorbei ist – in Menden hält man sich zumindest kalendarisch an das Oktoberfest. Der Schützenverein Platte Heide gestaltet dazu die eigene Halle um. Der „letzte Höhepunkt des Schützenjahres“ ist traditionell das Herbstfest. Zwischen Haxen, Brezeln, Weißwurst und Krautsalat sorgt Entertainer Thomas Weber für die passende Musik. Los geht’s am kommenden Samstag, 28. Oktober, um 20 Uhr.

Das Sporthighlight

Nach „verschenkten Punkten“ am vergangenen Wochenende mit zahlreichen Fehlwürfen geht es für die SG Menden Sauerland am kommenden Freitag, 27. Oktober, um regelrechte „Big Points“. Für die Wölfe geht es vor heimischer Kulisse in der Kreissporthalle gegen den Tabellenführer. Mit dem VfL Eintracht Hagen 2 kommt die treffsicherste Offensive der Oberliga in die Hönnestadt. Anwurf ist um 20 Uhr.

Die Freizeittipps der Lokalredaktion erscheinen jeden Donnerstag und blicken auf das Wochenende.

