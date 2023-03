Ausflüge Freizeit: Was in Menden und Umgebung am Wochenende los ist

Menden. Das Wochenende naht und das Wetter ist schön: Tipps für schöne Ausflüge in Menden, Balve, Iserlohn, Neheim und Umgebung gibt es hier.

Das Wochenende steht vor der Tür. Was kann ich in Menden, Balve und Umgebung unternehmen? Wir haben Freizeittipps zusammengestellt.

Mein Tipp für euch

Das Outdoor Exit Game im Wildwald Voßwinkel findet wieder am Samstag um 19 Uhr statt. In schauriger Atmosphäre darf nach Einbruch der Dunkelheit gerätselt werden. Zielgruppe sind Erwachsene ab 16 Jahren und es müssen 16 bis 20 Teilnehmer gefunden werden. Eintritt inklusive Exit Game kostet 30 Euro und Anmeldungen direkt über das Kontaktformular der Homepage vom Wildwald Voßwinkel oder unter 02932/97230.

Für die Kleinen

„Die Nacht der Bibliotheken“ – sie findet am kommenden Freitag, 17. März, ab 15 Uhr in Balves Stadtbücherei am St. Johannesplatz statt. Sie ist inzwischen ein Medienhaus. Und das merken Kinder schon, wenn das Programm am Nachmittag beginnt. Bis 18 Uhr können Kinder und Familien Roboter programmieren. Ab 17 Uhr können Bücher zu Deko gefaltet werden. Um 20 Uhr kommt Bestseller-Autor Thomas Matiszik. Er zeigt, dass Handwerkern so gruselig sein kann wie ein richtiger Thriller. Was kostet der Spaß? Der Eintritt kostet nix. Gebrauchte Bücher sind in einer Hütte vor der Bibliothek für kleines Geld zu haben, ebenso lecker Weinchen und Fingerfood.

Für kleines Geld

Die Kleinen brauchen wieder neue Kleidung, doch der Geldbeutel ist gerade nicht so üppig gefüllt? Am Sonntag, 19. März, kommt der beliebte Kindermarkt ins Grohe Forum nach Hemer. Hier werden Spielzeug, Kleidung und alles andere rund ums Baby und Kind angeboten. Verkauft wird sowohl Neues als auch Gebrauchtes. Zeit zum Schnäppchen jagen haben die Besucher von 11 bis 16 Uhr. Kinder, die eine Auszeit vom Shoppen brauchen, können sich am Maltisch oder der Kids-Markt-Spieletafel austoben. Auch eine Stillecke steht vor Ort zur Verfügung. Der Eintritt für Kinder ist frei. Erwachsene ab 16 Jahren zahlen 2,50 Euro. Alternativ wird am Sonntag auch in Iserlohn auf dem Hemberg-Parkplatz getrödelt: von 11 bis 18 Uhr. Eintritt frei.

Im Rampenlicht

Kennt ihr noch Jungle Drum? Das lustige Lied von Emilíana Torrini mit dem teils doch sehr eigenwilligen Text (runge tschung tschuke tschung tschung… oder so ähnlich). Torrini jedenfalls ist am Donnerstagabend im Konzerthaus in Dortmund zu Gast, wo sie mit dem Colonist Orchestra neue Klangwelten erforscht. Mein Tipp: Hingehen. Karten von 17 bis 42 Euro gibt es noch bis 30 Minuten vor Beginn unter www.konzerthaus-dortmund.de.

Das Sporthighlight

In der Halinger Mehrzweckhalle kommt es am Samstag zum Handballderby in der Verbandsliga zwischen dem TV Westfalia Halingen und dem HTV Hemer. Während die Gäste auf Platz drei liegend noch um den Aufstieg spielen, kämpft der TVH als Sechster noch um den Klassenerhalt. Der Anwurf erfolgt um 19.15 Uhr.

Mal etwas anderes

Wie wäre es mit einem Besuch in der illuminierten Dechenhöhle in Iserlohn? Erneut verwandelt Wolfgang Flammersfeld von „world-of-lights“ die Höhle in eine magische Farbenwelt. Von Freitag, 17. März, bis Sonntag, 19. März, ist die Dechenhöhle zwischen 16 und 18.30 Uhr für die besonderen Führungen geöffnet. Letzter Einlass ist um 18 Uhr, keine Anmeldung erforderlich. Der Rundgang dauert ca. 45 Minuten, es darf fotografiert werden. In der Höhle herrscht eine Temperatur von 10 Grad Celsius – also bitte warm genug anziehen. Kosten: Erwachsene 10 Euro, Kinder (3 bis 15 Jahre) zahlen 7 Euro; die Ruhr-Topcard gilt nicht. Im Preis inkludiert ist der Besuch im Deutschen Höhlenmuseum direkt am Höhleneingang.

