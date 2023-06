Feuriges Spektakel in Wocklum: Das Kulturfestival „Luise heizt ein“ an der Luisenhütte findet am 1. Juli 2023 wieder statt.

Veranstaltungen Freizeit: Was ist am Wochenende los in Menden, Balve und Co?

Die Sonne scheint, Zeit raus zu gehen. Kino unter freiem Himmel oder Artistik in Halingen locken ebenso wie ein feuriges Spektakel in Wocklum.

Was ist in Menden und Umgebung los? Wir haben Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Mein Tipp für euch

„Luise heizt ein“ heißt es am kommenden Samstag, 1. Juli, in Wocklum. Schon seit Beginn der Veranstaltungsreihe an der historischen Hochofenanlage Luisenhütte im Jahr 2006 standen die Elemente, die Prozesse rund um die Eisenverhüttung und die Luisenhütte selbst im Mittelpunkt. „Und auch in diesem Jahr wird ein ganz besonderer Urstoff in Szene gesetzt“, verspricht die Kulturabteilung des Märkischen Kreises. Denn: Ohne Wasser geht gar nichts. Wasser, und vor allem Wasserkraft, war lange Zeit auch zum Betrieb der Luisenhütte unersetzlich – bis es Mitte des 19. Jahrhunderts durch die Dampfmaschine doch irgendwie ersetzlich wurde. Ohne den Borkebach wäre die Luisenhütte wohl nie errichtet worden. Neben den Industrieanlagen stehen auch verschiedene Künstler mit Darbietungen passend zum Thema im Mittelpunkt. Der Eintritt ist frei.

Viel Spaß für wenig Geld

500 verschiedene Weine in allen Geschmacksrichtungen findet ihr beim Treffpunkt für Weinliebhaber. In Soest könnt ihr entspannt verschiedene Sorten probieren, euch informieren, einfach genießen oder euch dort mit Freunden treffen. Die Stadt hat dazu 15 Winzer aus den Anbaugebieten Franken, Mosel, Nahe, Pfalz und Rheinhessen eingeladen. „Winzermarkt in Soest“, Donnerstag bis Sonntag, 29. Juni bis 2. Juli, Öffnungszeiten: Donnerstag: 16 bis 23 Uhr, Freitag: 16 bis 24 Uhr, Samstag: 14 bis 24 Uhr, Sonntag: 12 bis 20 Uhr, Domplatz/Vreithof, 59494 Soest, www.so-ist-soest.de.

Für die Kleinen

Ein wahres Spektakel für Kinder wie Erwachsene gibt’s im Zirkus Sarelli. Der Familienbetrieb Bichlmaier blickt auf eine jahrzehntelange Tradition in Sachen Artistik und Show zurück. Ihr Zelt hat die Familie an der Halinger Dorfstraße aufgebaut. Zum Knabbern während der Vorstellung gibt’s Zuckerwatte und Popcorn unter dem Baldachin. Vorstellungen: Donnerstag bis Samstag jeweils um 16 Uhr, am Sonntag, 2. Juli, um 11 Uhr. Die Artisten wirbeln noch bis kommenden Sonntag in Halingen. Karten an der Tageskasse. Erwachsene zahlen 17 Euro, Kinder 15. Karten können vorab reserviert werden unter 0157/ 30879653.

Im Rampenlicht

Kino und Unterhaltung unter freiem Himmel? Das gibt’s im Westfalenpark in Dortmund. Das PSD-Bank-Sommerkino lockt dazu wieder an die Seebühne. Mit der deutschen Komödie „Der Nachname“ ist am Donnerstag, 29. Juni, zunächst ein deutscher Film zu sehen; am Freitag, 30. Juni, flimmert der „Gestiefelte Kater“ über die Bühne – und am Samstag, 1. Juli, lockt der Klassiker „Bang Boom Bang“. Den Abschluss an diesem Wochenende bildet die Action-Komödie „Operation Fortune“ mit Jason Statham, Hugh Grant und Ashton Kutcher am Sonntag, 2. Juli. Eintritt jeweils ab 19 Uhr, die Vorstellungen beginnen ab Einbruch der Dunkelheit. Karten unter www.psd-bank-sommerkino.de/#program.

Mal was anderes

Wer in den kommenden Tagen mal einen kulinarischen Ausflug wagen möchte, der sollte einen Abstecher nach Dortmund machen. Auf dem Friedensplatz findet vom 29. Juni bis zum 2. Juli das Festival „Gurmedo“ statt. Im für die Veranstaltung typischen „Piazza-Ambiente“ unter dem „Magic Sky“ erwarten Besucherinnen und Besucher gastronomische Köstlichkeiten aus aller Welt. „Von regionalen Spezialitäten der Region über exotische Aromen aus fernen Ländern bis hin zur Sterneküche ist für jeden Geschmack etwas dabei“, versprechen die Veranstalter. Hinzu kommen Kreationen von Spitzenköchen, die dabei auch vor innovativen Zubereitungsmethoden nicht zurückschrecken. Das kulinarische Fest ist an den Veranstaltungstagen täglich von 12 bis 23 Uhr, am Sonntag, 2. Juli, von 12 bis 20 Uhr.

