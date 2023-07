Der Mendener Sommer startet am Freitag in die Saison.

Veranstaltungen Freizeit: Was ist los am Wochenende in Menden, Balve und Co?

Menden. Die Sonne scheint, Zeit raus zu gehen. Tanzen im Sand, Musik am See oder US-Cars im Park? Hier gibt es sechs Ausflugstipps für die kommenden Tage.

Was ist in Menden und Umgebung los? Wir haben Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Mein Tipp für euch

Falls ihr euch nach etwas Kultur und Kunst am Wochenende sehnt, dann lasst euch nach Siegen treiben. Der Kunstsommer wird seit 24 Jahren vom Kunstverein Siegen organisiert. Zu sehen ist eine Übersicht der vielfältigen Kunst in der Region von Mai bis September. Dabei gibt es verschiedene Standorte und Museen zu besichtigen. Sucht euch etwas aus, das euch gefällt. „Kunstsommer 2023“, bis September, unterschiedliche Öffnungszeiten, Standorte unter anderem: MGK Siegen, Siegerlandmuseum im Oberen Schloss, KuKu Produzentengalerie, Kultur Siegen, Universität Siegen & Museum für Gegenwartskunst, Kunstraum Siegen etc., www.kunstsommer-si.de

Viel Spaß für wenig Geld

Neben einem Spaziergang könnt ihr im Musikpavillon in Winterberg vorbeischauen. Dort gibt es jeden Sonntag Livemusik. Rock, Pop, Volksmusik, Oldie, Blues – viele Genres sind im Programm dabei. Vor dem Pavillon könnt ihr Sitzen, Lauschen oder auch Tanzen. „Musiksommer im Kur- und Vitalpark Winterberg“, bis September, immer sonntags ab 15 Uhr, Am Kurpark, 59955 Winterberg, kostenfrei, www.winterberg.de

Mal was anderes

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Dortmunder Kronen-Brauerei die allseits beliebten „Summersounds Dj-Picknicks“ an verschiedenen Orten in Dortmund. Am kommenden Samstag werden die Decken, Getränke und Snacks am Phoenix-See in Dortmund ausgebreitet. Dazu gibt es feinste Hip-Hop-Musik der Dj´s von Supakool, Kurtis Flow und Sini Likkleluv. Das Beste: Die Veranstaltung ist Open Air und kostenlos!

Aus Menden für Menden

Das Konzert von „Bounce“ musste musste im vergangenen Jahr ausfallen. Nun kommt die Bon Jovi Tribute-Band endlich zum Mendener Sommer. Oliver Henrich, der dem Original stimmlich so nah ist wie kaum ein anderer, beeindruckt sowohl mit seinem Stimmumfang, als auch mit seiner charismatischen Bühnenperformance. „Bounce“ bietet am Eröffnungsabend des Mendener Sommers dem Publikum eine musikalische Zeitreise durch über 25 Jahre Bon Jovi. Aufgefahren wird alles, was die Show so authentisch wie möglich macht. Angefangen beim druckvollen Sound über ein beeindruckendes Lichtspektakel bis hin zu unzähligen Originalinstrumenten geben „Bounce“ alles, um dem Original so nahe wie möglich zu kommen. Dabei sind natürlich auch Welthits, die Rockgeschichte geschrieben haben; Rocksongs, die an Power nicht zu überbieten sind und Balladen, bei denen nahezu jeder Musikliebhaber dahin schmilzt. Los geht es unter freiem Himmel um 20 Uhr auf dem Platz vor dem Alten Rathaus.

Im Rampenlicht

„Vier Tage Festival in Bochum – kostenlos“, damit werben die Veranstalter von Bochum-Total auf ihrer Homepage. Vom 6. bis 9. Juli gibt’s kostenlose Unterhaltung. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Zwischen Donnerstag und Sonntag verwandelt sich die Bochumer Innenstadt in ein riesiges Festival, mit unzähligen Bühnen und Veranstaltungsorten. Neben lokalen und regionalen Bands geben sich in Bochum auch immer wieder nationale und internationale Künstler das Mikro in die Hand. Die diesjährigen Headliner sind: Das Lumpenpack, Rantanplan und Van Holzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden