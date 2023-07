Veranstaltungen Freizeit: Was ist los am Wochenende in Menden, Balve und Co?

Menden. Was ist in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn und Umgebung los? Wir haben kuratierte Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Was ist in Menden und Umgebung los? Wir haben Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Mein Tipp für euch

Die Balver Höhle wird am Wochenende im Hönnetal das Epizentrum des Frohsinns. Vor allem die Party am Samstagabend gilt als Kracher. Bereits nach wenigen Stunden waren alle Tickets im Vorverkauf weg. Die Abendkasse öffnet am Samstag um 18 Uhr. Thomas Scholz, Geschäftsführer der Balver Schützen, berichtet schon jetzt von großem Interesse und rät dem Feiervolk, zeitig da zu sein. Zudem gibt es noch eine Alternative, um an die begehrten Tickets zu kommen. Bis Freitag, 14. Juli, 18 Uhr, sind Neueintritte in den Verein möglich. Der Jahresbeitrag liegt bei 24 Euro. Darin sind Eintrittskarte plus Damenkarte für die Samstagssause inbegriffen. Die Teilnahme an den Schützen-Partys am Sonntag und am Montag ist gratis.

Vor der Höhle gibt es übrigens einen Rummel. Verantwortlich zeichnet Schausteller Swen Feldmann. Er lockt mit moderaten Preisen für die Fahrgeschäfte. Die Schützen sind ihm im Gegenzug bei der Platzmiete entgegengekommen. Thomas Scholz: „Das Schützenfest soll ein Volksfest bleiben.“

Viel Spaß für wenig Geld

Habt ihr schon einmal Adventure-Golf gespielt? Bauwerke, Wasseranlagen, Bunker, Hindernisse und Dekorationen umgeben die Bahnen. Es ist eine Mischung von Minigolf und „großem Golf“. Adventure Golf, Montag bis Sonntag, 10 bis 19 Uhr, Am Sportplatz 4, 59955 Winterberg. Erwachsene ab 16 Jahren 11,50 Euro, Kinder von 4 bis 16 Jahren 8,50 Euro, Familienkarten (zwei Erwachsene und ein Kind) 28 Euro, jedes weitere Kind 5 Euro, www.adventuregolf-winterberg.de.

Mal was anderes

Ein Mikrofon, eine Bühne, sechs Minuten Zeit, eine Publikumsjury – das ist die Sprechstunde im Café Treff der Werkstadt Witten mit dem Gastgeber und Doktor der gepflegten Poeterey Markim Pause. Am Samstag gibt es wieder ein Special unter freiem Himmel. In einer hoffentlich lauen Sommernacht stellen sich die Slammerinnen und Slammer dem Dichterwettstreit. Wer als Slammer auf der Bühne stehen möchte, kann sich per Mail an pause@poesieschlacht.de bewerben. Einfach so vorbeischauen und die Darbietungen genießen, das funktioniert natürlich auch. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Treff statt.

Im Rampenlicht

Kulinarisch wird es ab Freitag, 14. Juli, an der Kampstraße in Dortmund. Mitten in der Innenstadt lockt dann das Street Food & Beach Festival. Die Veranstaltung dürfte dabei auch Mendenerinnen und Mendenern nicht unbekannt sein. Die Organisatoren schütten tonnenweise Sand seit Jahren auch regelmäßig in Fröndenberg auf. Dazu kommen bequeme Liegestühle, ein paar Cocktails, Livemusik und Food Trucks. „Das abwechslungsreiche Musikprogramm sorgt mit verschiedenen Bands, DJs und Solo-Künstlern für das perfekte Ambiente zum ausgelassenen Stöbern, Genießen und Feiern beim Street Beach Festival“, kündigen die Veranstalter an.

Internationale und stimmungsvolle Live-Bands laden zudem in den Abendstunden zum Tanzen und Feiern ein. Die Bandbreite umfasst verschiedenste Musikgenres und soll mit modernen Hits, internationalen Beats und bekannten Partyklassikern den Geschmack jeder Generation treffen.

Für die Kleinen

Saumäßiger Spaß verspricht der Wildschweinpark Wehringhausen in Hagen. Das Gehege umfasst eine Fläche von rund 1,4 Hektar und ist von der Deerthstraße, sowie den Prentzelweg einsehbar. Im Park lebt eine Vielzahl an Wildschweinen. Der natürliche Bewuchs liefert den Wildschweinen reichlich Nahrung. Der Besuch ist kostenlos. Weitere Infos zu den beiden Wildgehegen in Wehringhausen findet man im Internet unter www.wildgehege-hagen.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden