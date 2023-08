Action und Spaß verspricht das Feuerwehrfest in Bösperde am kommenden Wochenende.

Veranstaltungen Freizeit: Was ist los am Wochenende in Menden, Balve und Co?

Was ist in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn und Umgebung los? Wir haben ein paar Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Das Wochenende steht vor der Tür – und wir haben mal wieder ein Freizeittipps für das letzte Ferienwochenende und die kommende Woche zusammengestellt.

Mein Tipp für euch

Blaulicht, Rauch, Action. Das zumindest verspricht das Feuerwehrfest in Bösperde am kommenden Samstag und Sonntag. Dafür wird die Holzener Dorfstraße vor dem Gerätehaus auch in diesem Jahr wieder abgesperrt. Wie gewohnt wird auf der großen Hauptbühne die sechsköpfige Band „Partyinferno“ mit ihren stimmgewältigen Sängerinnen ab 19 Uhr für ordentlich Stimmung sorgen. Wer es lieber etwas ruhiger mag, der ist im Bereich hinter der Fahrzeughalle gut aufgehoben: In gemütlicher Lounge-Atmosphäre und mit musikalischer Untermalung von „Zwei Dudes mit Gitarre“, können kühle Cocktails im Liegestuhl genossen werden.

Der Sonntag hält als Familientag viele Attraktionen bereit, schon ab 11 Uhr öffnen die Tore für Jung und Alt: Kinderbelustigung, Blaulichtmeile mit zahlreichen Spezialfahrzeugen von Feuerwehr und Hilfsorganisationen, Hüpfburg, Kinderbrandschutzerziehung und Schauübungen sorgen den ganzen Tag über für ein abwechslungsreiches Programm

Viel Spaß für wenig Geld

In den Sommermonaten haben Freiluftkinos Hochkonjunktur. In vielen Städten werden Leinwände unter freiem Himmel aufgebaut, um dem Publikum ein besonderes Kinoerlebnis zu ermöglichen. Eine außergewöhnliche Atmosphäre verspricht da in jedem Fall das Schloss Hohenlimburg. Im Rahmen der diesjährigen Schloss-Spiele wird auf der Leinwand vor dem imposanten Schloss am Freitag der Film „Die Päpstin“ gezeigt. Bis die Dämmerung eintritt, gibt es zusätzlich ein humoristisches Rahmenprogramm mit Dario Wegberg, versprechen die Veranstalter. Open-Air Schloss-Kino in Hohenlimburg. Freitag, 4. August, ab 20 Uhr. Eintritt: 8 bzw. 12 Euro.

Für die Kleinen

Die Soester Fehde bildet alle zwei Jahre einen Ausgangspunkt für ein europäisches Mittelalterfestival mit einem vielfältigen Programm. Auch am kommenden Wochenende wieder. Denn vom 4. bis 6. August wird die historische Soester Wallanlage wieder zu einer Kulisse für das bunte Treiben. Historisch gekleidete Soldaten aus 12 europäischen Nationen, Handwerker, Händler, Spielleute und Gaukler. Tickets gibt es bei allen HellwegTicket-Vorverkaufsstellen und natürlich auch im Internet.

Im Rampenlicht

Freitags in Menden gibt es aktuell immer etwas auf die Ohren beim Mendener Sommer. So auch morgen. Und diesmal dürfte es durchaus turbulent werden auf dem Platz vor dem Alten Rathaus. Die Queen-Tribute-Band „The Queen Kings“ ist zu Gast in der Hönnestadt. Die Band um Leadsänger Sascha Krebs tourt bereits seit vielen Jahren durch Deutschland und Europa und gilt als eine der besten Queen-Tribute-Bands überhaupt. Musiker der Band arbeiteten bereits mit Brian May und Roger Taylor von Queen zusammen und waren auch Teil des Musicals „We Will Rock You“.

Mal was anderes

Wer es kulinarisch mag, der sollte in den kommenden Tagen einen Abstecher ins Ruhrgebiet machen. Während das à la Carte Fest in Menden zum wiederholten Male Bauarbeiten zum Opfer fällt, wird die gleichnamige Veranstaltung in Dortmund von 2. bis 6. August allerlei Gourmets anlocken – so zumindest der Plan der Veranstalter. Elf Gastronomen aus der Stadt locken mit feiner und deftiger Küche – und zum Teil ausgefallenen Kreationen.

