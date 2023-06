Am Samstag und Sonntag treffen sich wieder die Freunde und Bewunderer von US-Cars im Sauerland-Park in Hemer.

Veranstaltungen Freizeit: Was ist los in Menden, Balve und Co am Wochenende?

Menden/Balve/Hemer. Die Sonne scheint, Zeit raus zu gehen. Tanzen im Sand, Musik am See oder US-Cars im Park? Hier gibt es sechs Ausflugstipps für die kommenden Tage.

Du hast Lust etwas in Menden, Balve, Fröndenberg und Umgebung zu unternehmen, aber keine Ahnung was? Wir haben kuratierte Freizeittipps für das Wochenende und die kommende Woche zusammengestellt.

Mein Tipp für euch

Ihr habt Bock, eure Füße mal wieder in den Sand zu stecken, Urlaubsfeeling zu genießen und das alles ohne dafür in die Ferne reisen zu müssen? Dann ab nach Dortmund in den Hafen, Speicherstraße 90. Das Eventschiff „Herr Walter“ ist immer eine Reise wert. Am Samstag, 17. Juni, ab 20 Uhr findet wieder die Veranstaltung „Walter tanzt“ statt unterm Pagodensegel. Umgeben von Sand und Liegestühlen könnt ihr zur Musik des DJs tanzen, Getränke und Snacks genießen.

Im Rampenlicht

Die beliebte Reihe „Mittwochs am Sorpesee“ startet am kommenden Mittwoch, 21. Juni, wieder. Es handelt sich um ein Streetfood-Festival mit Live-Musik, das jede Woche direkt an der Staumauer des Sorpesees in Langscheid stattfindet. Der Auftakt wird italienisch: mit „I Ragazzi del Sud“ gibt es italienische, englische und deutsche Liedern zu hören. Ab 18 Uhr geht es „umsonst und draußen“auf der Sorpepromenade in Langscheid los. Die Live-Musik gibt es von 19 bis 23 Uhr.

Für die Kleinen

Fahrzeuge ziehen in der Regel immer: Also nichts wie hin zum Stadtteilfest Platte Heide in Menden am Samstag, 17. Juni. Hier können Kinder Mini-Traktoren fahren. Aber auch darüber hinaus wird einiges geboten. .Ab 10 Uhr geht es los. Unter anderem wird es wieder einen Familientrödelmarkt (11 bis 16 Uhr) geben und verschiedene Auftritte von lokalen Vereinen. Auch für Essen und Trinken ist gesorgt. Ab 16 Uhr gibts Live-Musik.

Viel Spaß für wenig Geld

Raus ins Grüne – und dabei noch etwas Gutes tun. Das ist beim Flohmarkt des Fördervereins Therapeutisches Reiten in Balve-Langenholthausen möglich. Am kommenden Sonntag, 18. Juni, 14 bis 18 Uhr, öffnet auf dem Hof der Trödel. Ein Teil der Einnahmen kommt dem Förderverein zugute. Ort: Iserlohner Str. 3, Langenholthausen.

Das Sport-Highlight der Woche

Die Fußballer und Handballer befinden sich noch in ihrer wohlverdienten Sommerpause. Aber der Sport schläft in Menden nie. Unter dem Motto „Menden läuft“ veranstaltet der Marathon-Club Menden an diesem Sonntag, 18. Juni, seinen 7. Menden Citylauf. Los geht es bereits um 9 Uhr mit dem Halbmarathon. Weitere Distanzen werden angeboten. Für Fans des Sports ist es ein Mendener Traditionsevent, bei dem es sich lohnt, am Sonntag am Streckenrand dabei zu sein.

Mal was anderes

Du stehst auf das amerikanische Lebensgefühl und große Schlitten? Dann solltest du am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juni, in den Sauerlandpark Hemer gehen – zum US-Car-Wochenende. Der US-Car-Club Nordrhein-Westfalen zeigt seine Wagen. Am Samstag beginnt „Route 46“ um 13 Uhr mit den ersten US-Cars rund um den Himmelsspiegel und Live-Musik von Sandy and the Wild Wombats auf der Kaja-Bühne im Biergarten. Rundherum gibt es eine kleine Händlermeile mit Deko, Mode, einem US-Car-Autohaus.

Sonntag startet das Festival um 10 Uhr mit dem ersten Einlass für US-Cars. Zur gleichen Zeit beginnt auch der Familientag. Es gibt für alle Kinder eine Spielparty mit Bullenreiten, einem 2,5 Meter großen XXL-Dart und einer Tattoo-Aktion. Auf der Bühne stehen am Sonntag Herb Kraus & The Walkin Shoes. Außerdem präsentiert der US-Car-Club ab 15 Uhr die schönsten Fahrzeuge und prämiert ihre Besonderheiten. Besitzerinnen und Besitzer der Dauerkarte L haben freien Eintritt, für alle anderen gilt der normale Tageseintrittspreis.

