Die ehrwürdige Echse philosophierte schon mit Aristoteles. Sagt sie zumindest. Puppelspieler Michael Hatzius erweckt das freche Reptil in Schwerte zum Leben.

Veranstaltungen Freizeit: Was ist los in Menden und Umgebung am Wochenende?

Menden. Lust auf Musik, Theater, kochen oder ein bisschen Unterhaltung? In Menden und Umgebung ist am Wochenende viel los. Hier gibt es einige Tipps.

Was kann ich in Menden und Umgebung unternehmen? Wir haben wieder kuratierte Freizeittipps für das Wochenende und die kommende Woche zusammengestellt.

Mein Tipp für euch

Die Echse besticht durch ihren messerscharfen Verstand und ihre noch schärfere Zunge – und am kommenden Sonntag besucht sie die Rohrmeisterei in Schwerte. Ab 19.30 Uhr präsentiert Puppenspieler Michael Hatzius sein Bühnenprogramm Echsoterik. Wer gerne lacht und sich mal von einem Reptil die Welt erklären lassen will, sollte vorbeischauen. Karten gibt es für 25 Euro noch unter www.rohrmeisterei-schwerte.de.

Viel Spaß für wenig Geld

Familienkassen sind im Moment oftmals nicht so üppig gefüllt. Umso schöner, dass es ein Familientheaterstück für den kleinen Geldbeutel gibt – am Freitag, 21. April, im Treffpunkt Windmühle, Kurt Schumacher Straße 62 in Fröndenberg. Das Stück „Mutige miese Monster meucheln“ ist interaktiv gestaltet und eignet sich für Menschen ab 5 Jahren. Es dreht sich um Angst- und Mutmacher und die Kraft des Zusammenhaltens. Veranstalter ist das Kinder- und Jugendbüro des Kreises Unna. Karten gibt es im Treff. Ab 16 Uhr gibt es Getränke und Waffeln im Café, die Aufführung startet um 17 Uhr.

Für die Kleinen

Du hast Lust darauf, Kochen zu lernen oder einfach neue Rezepte aus aller Welt zu testen? Dann schau doch am Donnerstag im Kinder- und Jugendzentrum Menden, Kirchplatz 3, vorbei. Zwischen 16 und 18 Uhr wird dort jeden Donnerstag gemeinschaftlich in der Küche etwas Leckeres gezaubert. Die Jugendlichen reichen dabei ihre Ideen eine Woche im Voraus ein und innerhalb der Woche wird per Beteiligungsverfahren entschieden, was gekocht wird. Eintritt frei für alle zwischen 10 und 27 Jahren.

Im Rampenlicht

Musikalisch hat das Wochenende einiges zu bieten. Freunde des Rock sollten sich die Rock Giants nicht entgehen lassen. Am Freitag, 21. April, geht es ab 19.30 Uhr in der Wilhelmshöhe Menden ab. Es sind mehrere Tribute-Bands am Start, die rund zwei Stunden lang auf der Bühne alles geben. Das Event mit den Helden der 70er und 80er ist ein mitreißendes Rockprojekt. Mit dabei sind die Bands High Voltage (AC/DC) aus Belgien und Demons Eye (Deep Purple). Kosten: 29,90 Euro. Karten gibt es unter anderem online unter www.phono-forum.de.

Am Samstag kommen Schlagerfreunde ab 19 Uhr in der Hubertushalle Menden auf ihre Kosten – bei der 6. Sauerländer Schlagernacht mit den Amigos. Tickets kosten 15 Euro pro Person und sind erhältlich unter hubertusnord.de.

Das Sporthighlight

In der Kreissporthalle gibt es am Freitagabend, 21. April, wieder Handball vom Feinsten. Denn dann empfängt Oberligist SG Menden Sauerland die HSG Gevelsberg Silschede. Der Anwurf erfolgt um 20 Uhr.

Die Freizeittipps der Lokalredaktion erscheinen jeden Donnerstag und blicken auf das Wochenende. Sie veranstalten ein tolles Event in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn, Neheim, Arnsberg oder Dortmund? Schreiben Sie uns eine kurze Mail mit allen Daten dazu an menden-westfalenpost@funkemedien.de mit dem Betreff „Freizeittipp“.

