Trödelmärkte in der Region sind beliebt. Jetzt steht wieder einer in der Mendener Innenstadt (Archivbild).

Veranstaltung Freizeit: Was ist los in Menden und Umgebung am Wochenende

Menden Das Wochenende steht vor der Tür. Was kann ich in Menden und Umgebung unternehmen? Wir haben Freizeittipps zusammengestellt.

Lust etwas zu unternehmen, aber keine Ahnung was? Was ist in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn und Umgebung los? Wir haben kuratierte Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Mein Tipp für euch

Lust auf etwas Ungewöhnliches? Der Botanische Garten Rombergpark lädt wieder zu einem besonderen Erlebnis: den Taschenlampen-Führungen durch die Pflanzenschauhäuser. Dabei können die Teilnehmenden die Welt der Pflanzen bei Nacht erkunden und etwas über ihre Lebensweise und die Bedeutung der Dunkelheit für sie erfahren. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Familien mit Kindern ab dem Grundschulalter. Eigene Taschenlampen können mitgebracht werden. Treffpunkt ist am Eingang der Pflanzenschauhäuser an der Mergelteichstraße 40 um 19 Uhr am Freitag, 12. Januar. Die Teilnahme kostet pro Person 2 Euro (Kinder bis 14 Jahren sind frei), zuzüglich des Eintritts in die Pflanzenschauhäuser. Anmeldung unter: botanischer-garten@dortmund.de oder 0231 50-24164.

Viel Spaß für wenig Geld

Es ist wieder Zeit, zu trödeln. Der nächste Trödelmarkt in Menden findet auf dem Parkplatz von Edeka an der Unteren Promenade statt. Los geht es am Sonntag, 14. Januar, um 11 Uhr mit dem Verkauf. Bis 18 Uhr können Interessierte bummeln und das ein oder andere Schnäppchen ergattern. Veranstalter ist GS-Märkte Siegen. Wer kurzfristig noch einen Verkaufsstand ergattern möchte, meldet sich bei der Marktleitung unter 0171/1649707 oder unter info@gs-maerkte.de. Alle Waren sind zugelassen. Aufgebaut wird ab 7 Uhr und ein Stand (laufender Meter Trödel) kostet 12 Euro.

Im Rampenlicht

Die szenische Lesung von „Gut gegen Nordwind“ steht an. Das Buch „Gut gegen Nordwind“ war ein außergewöhnlicher Erfolg für den Schriftsteller Daniel Glattauer. Bei Leo Leike landen irrtümlich E-Mails einer ihm unbekannten Emmi Rothner. Aus Höflichkeit antwortet er ihr. Und weil sich Emmi von ihm angezogen fühlt, schreibt sie zurück. Bald scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, wann es zum ersten persönlichen Treffen kommt, aber diese Frage wühlt beide so sehr auf, dass sie die Antwort lieber noch eine Weile hinauszögern. Am Freitag, 12. Januar, gibt es „Gut gegen Nordwind“ als szenische Lesung ab 20 Uhr im Mendener Amateurtheater (M.A.T.). Erstmals geben Britta Diedrich und Sven Söhnchen ihr Debüt in der heimischen Spielstätte. Karten sind in den Vorverkaufsstellen Fotostudio Brennweite, Unnaer Str. 41 / Provinzial Geschäftsstelle Nils Niehaus, Hermann-Löns-Str. 31a, Buchhandlung Daub, Unnaer Str. 7 und Tabak Semer, Hauptstr. 16, über das Kartentelefon 02373 / 9195591 erhältlich sowie online über www.mat-menden.de.

Für die Kleinsten

Er steht wieder an, der Neujahrstreff in der Sokola.de in Balve. Alle Interessierten sind eingeladen am Sonntag, 14. Januar, ab 15 Uhr in den Mittelweg 15. Ulrike Schwartpaul vom Trägerverein des Bürgerhauses in Langenholthausen freut sich auf noch mehr Gäste als sonst. Denn diesmal gibt es - neu - ein Extra-Angebot für Kinder.

Das Sport-Highlight der Woche

Ab zum Eishockey! Die Iserlohn Roosters setzen ihre Aufholjagd fort. Am Sonntag, 14. Januar, gehen sie gegen die Augsburger Panther in der Iserlohner Eishalle, der Balver Zinn Arena, aufs Eis. Das Spiel beginnt um 14 Uhr. Adresse: Seeuferstraße 25, Iserlohn. Karten gibt es ab 6,60 Euro vor Ort oder online bei www.reservix.de, Stichwort Roosters.

Mal was anderes

Lust auf Party? Eine Ü50 Party steigt am kommenden Samstag, 13. Januar, in der Lindenbrauerei Unna, Rio-Reiser-Weg 1. Im Kühlschiff legt DJ Hugo Müller auf. Mit einem Mix aus den Hits der 70er, 80er und 90er und mehr begeistert er jeden zweiten Samstag eines Monats die Gäste der Ü50-Disko. Dieses Mal mit dabei ist auch der Unnaer DJ und Sänger Andy Müller, bekannt durch GrooveJet & JAHM!. Er legt im zweiten Tanzbereich im Foyer aktuelle Songs auf - unter anderem von Felix Jaehn, David Guetta und Robin Schulz. Beginn der Party ist um 20 Uhr. Eintritt: 8 Euro im VVK (zzgl. Gebühren unter www.lindenbrauerei.de) und 10 Euro an der Abendkasse.

Die Freizeittipps der Mendener Lokalredaktion erscheinen jeden Donnerstag und blicken auf das Wochenende. Sie veranstalten ein tolles Event in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn, Neheim, Arnsberg oder Dortmund, das in eine unserer Kategorien passt und nicht fehlen sollte? Schreiben Sie uns eine kurze Mail mit allen Daten dazu an menden-westfalenpost@funkemedien.de mit dem Betreff „Freizeittipp“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden