Freizeitzentrum Biebertal nicht vor Ferienende fertig

Lendringsen. In den Sommerferien weiterhin gesperrt ist das Kinderparadies mit den großen Klettergeräten im Bereich jenseits der Voliere. Die Hintergründe.

Schlechte Nachrichten für Familien mit Kindern und ältere Besucherinnen und Besucher des Freizeitzentrums Biebertal: Die beliebte Lendringser Parkanlage bleibt wegen der Wege-Schäden durch das Unwetter vom 22. Mai noch bis zum Ende der Sommerferien mindestens teilgesperrt. Zwar sollen die umfassenden Ausbesserungsarbeiten nach den Worten von Jugendamtsleiter Christian-Peter Goebels in Kürze beginnen. Doch die Wiederherstellung der Wege mit wassergebundenen Decken werde jetzt nicht mehr vor dem Ferienende abgeschlossen werden können, sagte Goebels auf Anfrage der WP.

Arbeiten mussten erst ausgeschrieben werden

Das Jugendamt ist im Rathaus zuständig für das Freizeitzentrum, weil es als Spielplatz gilt, wenn auch als sehr großer – und sehr grüner. Auch in seiner Behörde habe man sich die Reparaturarbeiten schneller vorgestellt, räumt Goebels ein. Bürgermeister Roland Schröder ging es wohl ebenso, auch er forderte das anfangs komplett gesperrte Biebertal schnellstmöglich wieder in Stand zu setzen. Doch daraus wurde nichts – „weil das so teuer ist, dass die Arbeiten erst ausgeschrieben werden mussten“, berichtet Christian-Peter Goebels.

Die Kosten für die Wiederherrichtung der Wege beziffert der Jugendamtsleiter mit 60- bis 80.000 Euro. „Wir hätten gerade den Ferienkindern die wunderbare Spielfläche gerne noch rechtzeitig zur Verfügung gestellt.“ So aber dürften zwischen der katastrophalen Überschwemmung und der wieder uneingeschränkten Nutzbarkeit des Freizeitzentrums drei Monate liegen. Die genaue Dauer der Arbeiten kennt das Jugendamt nicht.

Vorderer Teil wieder begehbar gemacht – aber nicht für mobil eingeschränkte Besucher

Immerhin ist schon vor einigen Wochen der vordere Teil des Freizeitzentrums bis hinter die Voliere wieder begehbar gemacht worden: Kräfte des Mendener Baubetriebs MBB füllten die ausgeschwemmten Teile der Wege mit grobem Kies. Dieses Provisorium soll bei den anstehenden Sanierungsarbeiten wiederum ersetzt werden soll. Das werden vor allem ältere und Besucherinnen und Besucher mit Gehbehinderungen begrüßen.

Wohl nicht umsonst hat der Lendringser Elmar Dederich kürzlich in einem Leserbrief gefordert, dass auf die stark eingeschränkte Begehbarkeit hingewiesen werden sollte. „Es wäre seitens der Stadt Menden fair, auf diesen Umstand im westlichen Eingangsbereich mit Warnschildern hinzuweisen“, erklärte der frühere Leiter des Lendringser Bürgeramtes, der bis heute heimatgeschichtliche Vorträge über „seinen“ Ortsteil hält. Im Biebertal habe er jüngst eine Wandergruppe von Rentnerinnen und Rentnern mit Rollatoren beobachtet, die „hilflos wieder umkehrt“ sei.

Unwetter sorgt im Mendener Süden für große Schäden

Rückblende: Während und nach dem Unwetter vom 22. Mai, das vor allem den Mendener Süden traf, rückte die Feuerwehr mehr als 150 Mal aus. Eine Feuerwehrfrau verletzte sich dabei leicht bei einem Sturz. Es galt vor allem vollgelaufene Keller und Garagen, Wohnungen und Geschäfte leer zu pumpen, nachdem sich Straße wie der Bieberkamp in Flüssen verwandelt hatten. OBO Bettermann, über dessen Kompetenzzentrum sich eine stationäre Gewitterzelle entleert hatte, sprach allein von 2,5 Millionen Euro Sachschaden.

Damals warnte Bürgermeister Roland Schröder nach einer ersten Inspektionsfahrt durch das Stadtgebiet ausdrücklich vor dem Betreten des Freizeitzentrums. Auch die offenbar in den nächsten Tagen anlaufenden Sanierungsarbeiten dürften im Freizeitzentrum mindestens Teilsperrungen notwendig machen.

