Friedhof: Lendringser fordern Restaurierung von Hochkreuz

Lendringsen. Es soll wieder in altem Glanz erstrahlen: Das Hochkreuz auf dem Lendringser Friedhof. Vier Institutionen aus Lendringsen fordern Restaurierung.

Mehrere Lendringser Vereine und ein Kirchenvorstand fordern die Restaurierung und Wiedererrichtung eines Hochkreuzes, das bis vor wenigen Monaten noch auf dem Friedhof Lendringsen stand. Die vier Institutionen Aktiv für Lendringsen, der Kirchenvorstand St. Josef Lendringsen und der Bürger-Schützenverein Lendringsen haben deshalb auf Initiative des Museums- und Heimatvereins Menden einen Bürgerantrag an den Bürgermeister der Stadt Menden gerichtet.

Aus dem Jahr 1910 und eine Besonderheit für Lendringsen

Das Hochkreuz soll aus dem Jahr 1910 stammen und stand nach Angaben der Antragssteller bis vor wenigen Monaten auf dem städtischen Friedhof Lendringsen. Es stand auf der Grabstätte den in der Pfarrgemeinde verstobenen und der in Lendringsen beheimateten Priester und Ordensleute. „Wer dies konkret errichtet hat, lässt sich heute trotz Recherchen in verschiedenen Archiven nicht mehr genau nachvollziehen. Dennoch stellt dieses Hochkreuz für den Friedhof und den Ort Lendringsen eine Besonderheit dar“, heißt es in dem Bürgerantrag.

Und weiter: „Leider musste dieses nach Angaben der Stadtverwaltung aus Gründen der Verkehrssicherung abgebaut und eingelagert werden. Da das Friedhofs-Grundstück städtisch ist, beantragen wir, die Vertreter des Museums- und Heimatvereins Menden (Sauerland) e.V., Aktiv für Lendringsen e.V., der Kirchenvorstand der Gemeinde St. Josef Lendringsen und der Bürger-Schützenverein Lendringsen 1857 e.V., die Instandsetzung und Wiedererrichtung des Kreuzes auf dem Städtischen Friedhof in Lendringsen.“

Finanzielle Beteiligung angeboten

Da den Vereinen und dem Kirchenvorstand um die Erhaltung des Kreuzes gelegen sei, stellen sie auch eine finanzielle Beteiligung in Aussicht, die „von Höhe und Umfang der Sanierung/ Renovierung abhängig ist“.

